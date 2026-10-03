Modalità "estate" e "inverno" sulla caldaia: sbagliare l'interruttore costa caro in bolletta

In abitazioni e uffici, scegliere tra modalità inverno e modalità estate può aiutare a ridurre consumi di gas, sprechi e costi in bolletta. Vale soprattutto per le caldaie più recenti, quelle con selettori o display dove compaiono il fiocco di neve, il sole, il rubinetto e il termosifone. Bastano pochi secondi davanti al pannello comandi. Ma quel gesto evita accensioni inutili e rende più ordinata la gestione dell’energia in casa.

La differenza sta nel lavoro che chiediamo alla caldaia domestica. In modalità inverno, l’apparecchio produce acqua calda sanitaria e, allo stesso tempo, alimenta radiatori o impianto di riscaldamento. In modalità estate, invece, resta attiva solo l’acqua calda per rubinetti e docce. Sui modelli più nuovi i simboli aiutano: il sole indica l’estate, il fiocco di neve l’inverno. In altri casi si trova il rubinetto da solo, oppure il rubinetto insieme al termosifone.

Non è un dettaglio da tecnici. «Molti utenti pensano che basti non accendere i termosifoni», spiegano spesso gli installatori durante i controlli, «ma la caldaia deve ricevere l’impostazione corretta». Solo così l’impianto lavora per quello che serve davvero. D’inverno, quando la casa va scaldata, la modalità inverno permette alla caldaia di rispondere al termostato. D’estate, invece, la modalità estate evita che l’apparecchio resti pronto ad alimentare anche il circuito dei radiatori.

Termostato basso nei mesi caldi: perché non basta

Quando arriva il caldo, abbassare il termostato a zero o impostarlo su una temperatura molto bassa può sembrare sufficiente. Ma non sempre lo è. Il termostato regola la richiesta di calore nelle stanze, mentre la modalità estiva si imposta direttamente sulla caldaia e stabilisce quali servizi deve garantire l’apparecchio.

Regolare la caldaia tra modalità inverno ed estate aiuta a ridurre consumi e sprechi in casa.

È qui che nasce uno degli errori più frequenti, soprattutto quando il cambio di stagione si fa di fretta, magari a maggio o giugno, tra finestre aperte e primi condizionatori accesi. La caldaia resta in modalità inverno, il termostato viene abbassato e si pensa di aver sistemato tutto. Non vuol dire per forza che i termosifoni si accendano da soli. Però l’impianto resta comunque predisposto anche per il riscaldamento, con una gestione meno precisa dei consumi.

Per questo i tecnici consigliano di agire sul selettore della caldaia, seguendo il manuale del modello installato o le indicazioni del display. Nei condomìni con impianti autonomi, così come nelle case singole, bastano pochi istanti. Meglio farlo con calma, davanti alla macchina, controllando che compaia il simbolo giusto. Una verifica piccola, ma utile.

Acqua calda senza termosifoni: così si evitano consumi inutili

Impostare la caldaia in modalità estate permette di tenere attiva la produzione di acqua calda sanitaria senza coinvolgere il riscaldamento. In pratica, quando si apre il rubinetto della cucina o della doccia, la caldaia parte per scaldare l’acqua. Quando non c’è richiesta, invece, non deve restare pronta a servire anche i radiatori. È qui che si può tagliare una parte degli sprechi.

Il vantaggio si nota soprattutto nelle seconde case, negli appartamenti usati poco durante il giorno e nelle abitazioni dove il riscaldamento resta spento per molti mesi. Il risparmio reale dipende dal modello della caldaia, dall’età dell’impianto, dall’isolamento dell’edificio e dalle abitudini della famiglia. Ma il principio è semplice: chiedere alla macchina solo ciò che serve. Non altro.

Un controllo utile riguarda anche la temperatura dell’acqua calda sanitaria. Se è troppo alta, la caldaia lavora di più e spesso poi si finisce per miscelare con acqua fredda. Un risultato poco efficiente. Molti tecnici suggeriscono regolazioni equilibrate, da adattare al tipo di impianto e alle esigenze della casa. In caso di dubbi, meglio leggere il libretto della caldaia o rivolgersi a un centro assistenza abilitato. Sui parametri tecnici, il fai da te ha limiti precisi.

Manutenzione periodica: controlli, sicurezza e consumi sotto controllo

La scelta corretta tra modalità inverno e modalità estate funziona davvero solo se la caldaia è in buone condizioni. La manutenzione periodica serve a controllare componenti, pulizia, combustione e sicurezza dell’apparecchio, secondo quanto indicato nel libretto d’impianto e dal produttore. Non è solo una questione di bolletta. C’entra anche la regolarità dell’impianto e la sicurezza in casa.

Durante il controllo, il tecnico può verificare la risposta della caldaia ai comandi, la pressione dell’impianto, eventuali anomalie sul display e il passaggio corretto tra le due modalità. Sembra una procedura di routine, e in effetti lo è. Ma proprio da questi controlli saltano fuori spesso piccoli problemi: pressione troppo bassa, selettore impostato male, componente usurato, messaggio di errore ignorato per settimane.

Programmare la manutenzione prima dei periodi di maggiore uso resta una scelta prudente. In autunno, prima di accendere i termosifoni, oppure in primavera, quando si passa alla gestione estiva, l’impianto può essere controllato senza l’urgenza del guasto. «Meglio intervenire prima che la caldaia si fermi», ripetono spesso gli addetti del settore. Una frase semplice, quasi da officina, ma sensata: una caldaia efficiente consuma meno, lavora meglio e riduce il rischio di problemi nei momenti meno comodi.