Modem TP-Link VX220-G2v EVDSL fino a 300Mbps in sconto del 40% su Amazon

TP-Link ha una vasta gamma di prodotti per le connessioni di rete e il VX220-G2v è il router WiFi 6 di nuova generazione per connessioni VDSL/ADSL.

Le reti Wi-Fi del futuro dovranno quindi essere in grado di gestire grandi volumi di traffico dati tra più dispositivi. L’obiettivo dello standard IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) è quello di far fronte a questa crescita esponenziale, uno standard che aumenta notevolmente l’efficienza della tecnologia Wi-Fi, offrendo miglioramenti in termini di velocità ed efficienza. Da un punto di vista tecnico, l’incremento di velocità è dato da molteplici substream di dati codificati e trasmessi contemporaneamente mediante tecnologia OFDM, una funzione che moltiplica esponenzialmente le prestazioni della rete.

Tecnologie come OFDMA e MU-MIMO mantengono le massime prestazioni anche in scenari di traffico intenso, allocando dinamicamente le risorse di rete per eliminare i problemi di coesistenza tra numerosi dispositivi, mentre la tecnologia BSS Color limita le interferenze tra reti diverse nello stesso spazio.

Il router TP-Link VX200-G2V supporta connessioni DSL fino a 300Mbps, telefonia VoIP (è possibile collegare direttamente due telefoni IP), connessioni wireless dual band (con velocità combinate fino a 1500Mbps), porte Gigabit integrate (per dispositivi cablati) e connessioni USB (per la condivisione di dispositivi di archiviazione).

All’interno della confezione troviamo: il router, l’alimentatore, un cavo ethernet, due cavi telefonici, uno splitter VDSL e la guida rapida all’installazione. Il modem è nero e presenta dei LED in alto che notificano il corretto funzionamento del modem. Sul retro troviamo: due porte per il telefono, una porta DSL, una porta USB, quattro porte Gigabit LAN, una porta Gigabit WAN (per il collegamento alla linea Internet già in uso) e il connettore per l’alimentazione; in alto i pulsanti WPS (per connettere dispositivi WPS) e WiFI (per accendere/spegnere il WiFI).

Il collegamento è estremamente semplice e il dispositivo può essere installato seguendo la procedura indicata nel foglio allegato ed inquadrando il QR code in base al tipo di connessione (fibra ADSL alla centrale), VSDL/FTTS/FTTC (fibra al cabinet), FTTH / FTTB (fibra in casa) o Wireless / SAT / Ethernet (radio in fibra mista). Anche la procedura con la semplice connessione ADSL (fibra alla centrale)funziona senza inquadrare nessun codice ma collegando il router alla presa telefonica.



