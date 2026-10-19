Modem wi-fi sempre acceso: tutti lo sottovalutano, sai quanto consuma veramente?

Nel 2026 il tema pesa di più, con le famiglie attente alla bolletta elettrica e agli sprechi, anche quelli che arrivano da apparecchi piccoli e spesso dimenticati su una mensola. Non è certo il dispositivo che, da solo, cambia i conti di casa. Però quel consumo continuo, mese dopo mese, un costo ce l’ha.

Un router domestico moderno consuma in media tra 6 e 12 watt, secondo le schede tecniche dei principali modelli distribuiti dagli operatori e dai produttori di apparati di rete. I dispositivi più semplici, usati per il Wi-Fi e per la linea fibra o misto rame, spesso restano nella parte bassa della fascia. Quelli con più antenne, porte telefoniche, funzioni mesh o standard Wi-Fi più recenti possono salire di qualche watt.

Sembra poco, e rispetto a un forno o a un condizionatore lo è. La differenza, però, la fa il tempo: un modem acceso tutto il giorno lavora per 8.760 ore l’anno, senza fermarsi mai, anche di notte, quando nessuno naviga. Un tecnico di un centro assistenza a Milano lo riassume così: “Il router non fa picchi, però resta lì. È il classico consumo silenzioso”.

Bollette, il conto annuo con le tariffe di oggi

Per capire quanto incide in bolletta, basta fare un calcolo semplice. Un router da 10 watt, acceso 24 ore su 24, consuma circa 87,6 kWh l’anno. Con un prezzo finale dell’energia per i clienti domestici che può cambiare in base al contratto, indicativamente tra 0,25 e 0,35 euro per kWh considerando energia, oneri e imposte, il costo annuo si muove più o meno tra 22 e 31 euro.

Un router Wi‑Fi collegato a un misuratore di consumo per stimare quanto pesa in bolletta quando resta acceso 24 ore su 24.

Un modello da 6 watt può restare intorno ai 13-18 euro l’anno. Un apparato da 15 watt, invece, può superare i 35-45 euro. Sono stime, perché la tariffa cambia tra mercato libero, offerte indicizzate, fasce orarie e condizioni del singolo contratto. Il punto però resta: il consumo del modem Wi-Fi non svuota il portafoglio, ma non è nemmeno pari a zero. E in una casa con extender, ripetitori, powerline e base mesh, il conto sale. Poco alla volta, ma sale.

Modem spento di notte: il risparmio c’è, ma non fa miracoli

Spegnere il modem di notte può far risparmiare, ma senza aspettarsi grandi cifre. Se un router da 10 watt viene spento per 8 ore al giorno, il consumo annuo cala di circa un terzo. Il risparmio, con le tariffe attuali, può aggirarsi intorno a 7-10 euro l’anno. Non una svolta, quindi. Per chi ha più dispositivi di rete o vuole tagliare ogni spreco, però, può avere senso.

Il problema è un altro: molte case usano la connessione anche quando nessuno è davanti allo schermo. Telecamere, allarmi, assistenti vocali, termostati smart, aggiornamenti dei dispositivi e telefoni VoIP dipendono dal Wi-Fi domestico. Spegnendo il router, si ferma tutto. Alcuni operatori, inoltre, consigliano di non togliere e ridare corrente di continuo, perché al riavvio il modem può impiegare diversi minuti per riallinearsi alla rete. Di solito nulla di grave. Ma al mattino, prima di una videochiamata o di una giornata in smart working, può diventare una scocciatura.

Le mosse utili per tagliare gli sprechi senza restare offline

Chi vuole ridurre gli sprechi senza rinunciare alla connessione internet può partire dalle impostazioni del router. Alcuni modelli permettono di programmare lo spegnimento del Wi-Fi in certe fasce orarie, lasciando attiva la parte modem: una soluzione utile se si vuole ridurre l’uso della rete wireless durante la notte senza isolare del tutto la casa. Conviene anche disattivare ciò che non serve, come reti ospiti permanenti, luci LED molto intense, servizi USB o bande aggiuntive lasciate accese senza motivo.

Nei sistemi mesh, poi, vale la pena controllare quanti nodi servano davvero: in un appartamento piccolo, due o tre ripetitori possono essere troppi. Anche la scelta del dispositivo conta. Un router efficiente, con alimentatore adeguato e modalità di risparmio energetico, può consumare meno rispetto a un vecchio apparato rimasto acceso per anni. Prima di sostituirlo, però, meglio leggere la potenza indicata sull’etichetta o nella scheda tecnica. È un dettaglio piccolo, spesso sul retro. Ma dice quanto quel dispositivo, giorno dopo giorno, pesa sulla bolletta elettrica di casa.