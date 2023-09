Moka Aroma caffettiera elettrica a 35€: il caffè tradizionale con un tocco moderno

La caffettiera elettrica Moka Aroma di Ariete è un dispositivo progettato per preparare il caffè all’italiana in modo semplice ed efficiente. Questa caffettiera elettrica presenta un design classico e iconico, ispirato alle tradizionali caffettiere Moka italiane. Ha una finitura bianca che si adatta bene a qualsiasi cucina, e su Amazon la trovi ora col 28% di sconto a soli 35€, incluse le spese di spedizione via Prime.

La Moka Aroma di Ariete è una caffettiera elettrica tradizionale con un tocco moderno

La Moka Aroma può preparare fino a 6 tazze di caffè alla volta, il che la rende ideale per servire il caffè a un gruppo di persone o per soddisfare le tue esigenze di caffè quotidiane.A differenza delle caffettiere Moka tradizionali, questa versione è alimentata elettricamente. Ciò significa che non necessita di utilizzare una piastra a gas o un fornello, il che semplifica notevolmente il processo di preparazione del caffè.

La caffettiera è classificata con un’efficienza energetica di classe A, il che significa che è progettata per essere energeticamente efficiente, riducendo così il consumo di energia. La Moka Aroma è dotata di un sistema di sicurezza che previene il funzionamento se il coperchio non è stato chiuso correttamente, garantendo un utilizzo sicuro. Il funzionamento è semplice. Basta riempire il serbatoio con acqua e il filtro con caffè macinato, accendere l’apparecchio e attendere che il caffè inizi a salire nella parte superiore.

Dispone di una piastra di riscaldamento che mantiene il caffè caldo dopo la preparazione, in modo che tu possa gustarlo a temperatura ideale. La Moka Aroma è facile da pulire e mantenere in buone condizioni. Le varie parti possono essere smontate per la pulizia. La Moka Aroma di Ariete è una caffettiera elettrica perfetta per gli amanti del caffè italiano che desiderano una caffettiera tradizionale con un tocco moderno.

Il suo design classico, la capacità adeguata e l’efficienza energetica la rendono un’apparecchiatura ideale per preparare il caffè di qualità a casa in modo conveniente. Su Amazon la trovi ora col 28% di sconto a soli 35€, incluse le spese di spedizione via Prime.

