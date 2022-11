Mondiali Qatar 2022, ecco come fare per vederli in UHD su RAI 4K

Va anzitutto specificato che si tratta di un canale basato su una particolare tecnologia ibrida, ovvero di tipo HbbTV. Per vederlo non è infatti sufficiente un normale decoder integrato o esterno, ma uno predisposto come questo oppure una smart tv compatibile, anche essa connessa a Internet: il segnale è infatti trasmesso in streaming.

In tal senso, per avere una buona visione senza interruzioni o stacchi, è necessario disporre di una connessione da almeno 15 Mbps. Il 4K è lo standard per il formato Ultra-High Definition relativamente a risoluzione, frame rate, chroma subsampling e spazio colore.

L’High Dynamic Range, consente di riprodurre immagini notevolmente più realistiche rispetto allo standard attuale. Il segnale HDR offre una luminosità decisamente più alta e una maggiore nitidezza rispetto alle immagini trasmesse e riprodotte con tecnologia “tradizionale”. Ecco, dunque, in sintesi quali sono le tappe da seguire per ricevere Rai 4K: