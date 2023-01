Mondly Premium: inizia il 2023 imparando una nuova lingua

Anche l’inizio del 2023, come negli anni scorsi, sono molte le persone che dichiarano buoni propositi per il futuro. Perché dunque non cominciare questa annata cercando di imparare una nuova lingua?

Che si tratti di una semplice passione o di un potenziale sbocco lavorativo, imparare un nuovo linguaggio è un’esperienza che, se portata a termine con successo, può essere molto soddisfacente.

Facile a dirsi, difficile da farsi… ma è realmente così?

In realtà esistono dei metodi di apprendimento che consentono di prendere dimestichezza facilmente con una lingua straniera e, con un po’ di impegno e costanza, di raggiungere in pochi mesi risultati impressionanti.

Stiamo parlando di Mondly, applicazione vincitrice di riconoscimenti importanti come App dell’Anno da Facebook e Migliore nuova app da Apple con oltre 100 milioni di download complessivi.

Imparare una nuova lingua non è mai stato così divertente

Stiamo parlando di un’app che combina esercizi di conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata. Tutte soluzioni ideali per ottenere una padronanza assoluta per quanto riguarda una lingua straniera.

La chiave del successo di Mondly è facile da spiegare: con questa applicazione, imparare le lingue è divertente.

Il software propone diverse tecnologie all’avanguardia, con soluzioni particolari che permettono di far diventare lo studio di una nuova lingua un momento di intrattenimento e non più semplice studio.

Tra le lingue che è possibile imparare con Mondly possiamo citare quelle più comuni e diffuse come inglese, spagnolo, francese e tedesco, ma anche linguaggi più particolari come:

giapponese

russo

coreano

cinese

arabo

ebraico

latino

e tanti altri.

Il tutto con la possibilità di ascoltare dialoghi in madrelingua ed esercitandosi in conversazioni reali.

Quanto costa Mondly?

Risulta possibile effettuare una sottoscrizione mensile, annuale o definitiva all’applicazione. Nel caso di quest’ultima, è possibile ottenere accesso a tutte e 41 le lingue del pacchetto con uno sconto del 96%, pagando di fatto solo 99 euro.

