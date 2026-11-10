Questa banale moneta da 20 centesimi ha un errore che la fa valere 1000 euro

Il motivo è un dettaglio sul rovescio: alcune serie sarebbero uscite con la vecchia mappa dell’Unione europea, nonostante nel 2007 fosse già previsto il nuovo disegno, aggiornato dopo l’allargamento dell’Ue del 2004.

Il caso riguarda una 20 centesimi tedesca del 2007 che, secondo la stampa numismatica di settore, sarebbe stata battuta in alcuni esemplari con il vecchio conio del rovescio. In pratica, quello usato prima dell’aggiornamento della cartina europea. Il cambio era stato deciso dal Consiglio dell’Unione europea il 7 giugno 2005: dal 1° gennaio 2007 le nuove monete avrebbero dovuto mostrare una mappa dell’Europa più ampia, non più ferma all’Unione a 15 precedente all’allargamento del 1° maggio 2004.

Il passaggio, però, non avvenne ovunque nello stesso momento. In Italia, Austria, Portogallo, San Marino e Città del Vaticano, per esempio, la nuova faccia comune arrivò sulle monete coniate dal 2008. Ecco perché un 20 centesimi italiano del 2007 con la vecchia mappa non è un errore. In Germania, invece, il 2007 era già l’anno della nuova versione. È qui che nasce l’anomalia: alcuni pezzi prodotti a Stoccarda, riconoscibili dalla lettera F, sarebbero usciti con la mappa Ue precedente.

I tre controlli decisivi: anno 2007, zecca F di Stoccarda e rovescio con gli Stati separati

Per capire se si ha davvero in mano la variante, il primo controllo va fatto sul lato nazionale, quello con la Porta di Brandeburgo. Alla base dei pilastri devono comparire l’anno 2007 e la lettera F, il marchio della zecca di Stoccarda. Le altre lettere tedesche — A, D, G e J — rimandano ad altre zecche e, dalle informazioni disponibili, non risultano legate a questo errore.

Controllo di una moneta da 20 centesimi con lente d’ingrandimento, per verificare dettagli e possibili varianti di conio.

Il secondo punto è la data. Una 20 centesimi tedesca del 2002, 2003, 2004, 2005 o 2006 con la vecchia mappa non è rara per questa ragione: all’epoca quel disegno era corretto. Il vero dettaglio da guardare è sul rovescio. La vecchia mappa dell’Ue mostra gli Stati separati, con spazi visibili tra un Paese e l’altro e il mare in rilievo. La nuova mappa europea, invece, presenta il continente come una figura più continua, con il mare in incavo e linee sottili che arrivano fino alle dodici stelle. Una lente, un po’ di luce laterale e magari una moneta del 2008 per confronto possono bastare. Se l’occhio è allenato, servono pochi secondi.

Valore reale e quotazioni: dai cataloghi alle vendite concluse, cosa verificare prima di vendere

Sul valore conviene andarci piano. Un articolo tedesco di settore cita una quotazione di catalogo intorno ai 141 euro per la 20 centesimi tedesca 2007 F con mappa sbagliata. Ma una quotazione non è automaticamente il prezzo a cui la moneta verrà venduta. Online si trovano richieste molto più alte, anche da centinaia o migliaia di euro. Gli annunci, però, da soli contano poco: bisogna guardare le vendite concluse, lo stato di conservazione e, quando c’è, una certificazione riconosciuta.

Il numero degli esemplari con errore non è stato reso pubblico. La zecca di Stoccarda nel 2007 produsse circa 25,9 milioni di monete da 20 centesimi, ma non si sa quante siano state battute con il rovescio sbagliato. Per questo è difficile dire quanto sia rara davvero. Un pezzo circolato, con graffi, colpi sul bordo o segni evidenti di usura, può valere meno di una moneta quasi nuova. Un fior di conio, se autentico e ben conservato, può invece attirare offerte più alte. Prima di vendere, meglio fotografare bene fronte e retro, con luce naturale, e confrontare casi simili già aggiudicati.

Perché può trovarsi anche in Italia: circolazione nell’area euro, resti quotidiani e cautele anti-valutazioni gonfiate

Una moneta coniata in Germania non resta per forza in Germania. Le monete in euro hanno corso legale in tutta l’area euro e viaggiano di mano in mano: supermercati, bar, distributori, portafogli dei turisti, resti dimenticati nei cassetti. Per questo una 20 centesimi tedesca del 2007 può essere arrivata anche in Italia, senza che sia possibile ricostruirne il percorso.

Le probabilità di trovarla non sono alte, ma nemmeno pari a zero. Il controllo è semplice: cercare tra le monete da 20 centesimi quelle con la Porta di Brandeburgo, verificare la lettera F e l’anno 2007, poi osservare il rovescio. Attenzione, però, alle valutazioni gonfiate e alle offerte troppo rapide. Un compratore serio chiede immagini nitide, dettagli sullo stato di conservazione e, per cifre importanti, una verifica dal vivo. Non va confusa con altri casi noti, come la 20 centesimi italiana del 1999, che riguarda un’altra storia. Qui si parla di una moneta entrata regolarmente in circolazione, rara solo se presenta quella precisa combinazione: Germania, 2007, zecca F e vecchia mappa Ue.