Monitor 27 pollici 4K Philips: prezzo INCREDIBILE!

Ecco un super prodotto di Philips: il monitor 27 pollici 4K perfetto per lavoro e gaming. Il prezzo? Solo 249€ grazie allo sconto Amazon disponibile oggi del 15%. Bello eh? Tanta qualità ad un prezzo super concorrenziale!

Passa al 4K: compra subito il monitor Philips da 27 pollici!

In un mondo sempre più digitale, è diventato indispensabile per molti utilizzare un display esterno. Considerando la crescente richiesta di qualità, la cosa migliore che si può fare è comprare un prodotto già 4K. In questo modo, quando lo utilizzerete anche per molte ore, non vi affaticherete e vivrete sempre un’esperienza digitale al top.

Il monitor 27 pollici 4K di cui vi parliamo oggi è un modello Philips dalle ottime caratteristiche e dal design accattivante. Il pannello è un LED IPS con angoli di visuale molto interessanti e un design super accattivante. Il display ha infatti bordi molto sottili e una base molto carina anche da vedere. Si tratta di una mezzaluna realizzata in materiale plastico molto robusto, che si adatta perfettamente a tutti i tipi di scrivanie.

Il display ha due ingressi HDMI 2.0 e uno Display Port 1.2 per supportare tutti i dispositivi più recenti. Gode inoltre della funzionalità PIP per connettere e mostrare in contemporanea due sorgenti: in questo modo migliorerete la produttività giornaliera avendo la possibilità di controllare simultaneamente ben 2 fonti differenti.

Il pannello è opaco e permette così di limitare i riflessi di luce presenti negli ambienti più luminosi.

Il monitor 27 pollici 4K di Philips oggi è super conveniente! Il prodotto infatti è in offerta Amazon del 15% e costa solo 249€! Vale la pena acquistarlo? Sicuramente sì: è un prodotto di grande qualità che è pronto a dare il meglio per gli anni a venire. Acquistandolo ora, poterete a casa un prodotti di ottima qualità ad un prezzo super concorrenziale. Approfittatene subito!

