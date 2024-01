Monitor 27 pollici FullHD: super SCONTO!

In un’epoca dove il design e la funzionalità vanno di pari passo, il monitor KOORUI da 27 pollici è una perfetta sintesi di tecnologia e design. Non è solo un display, un device che offre immagini vivide e audio cristallino. Ora è disponibile su Amazon a un prezzo incredibile di solo 121,99€, grazie a uno sconto del 19%.

Monitor economico, ma di ottima qualità!

Il monitor KOORUI non è solo un ottimo dispositivo, ma è anche economico. Con una frequenza di aggiornamento di 100 Hz e la tecnologia DC-Dimming, questo schermo offre un’esperienza visiva fluida in tutte le situazioni. È il compagno ideale per lunghe sessioni di gioco e di lavoro, proteggendo i tuoi occhi e migliorando il comfort visivo.

Il design borderless del monitor 27 pollici FullHD KOORUI è scelta davvero azzeccata. Con il suo design moderno e minimalista, questo monitor è perfetto per qualsiasi ambiente, sia che tu stia creando una postazione multi-monitor o semplicemente cercando un display elegante per il tuo spazio di lavoro. Inoltre, con il supporto VESA da 75 mm (non incluso), hai la flessibilità di montarlo a parete o su un braccio per personalizzare il tuo spazio di lavoro.

Le interfacce HDMI e VGA offrono la possibilità di connettere moltissimi dispositivi differenti a questo monitor 27 pollici FullHD. Che tu stia giocando sulla tua Xbox, lavorando sul tuo laptop o guardando un film sul tuo PC, la qualità è garantita. La risoluzione FullHD di 1920 x 1080p assicura che ogni dettaglio sia ben definito. Il monitor si presta quindi benissimo a qualsiasi tipo di utilizzo. Non manca inoltre il supporto all’HDR.

Il pannello VA Ultra-Clean del monitor 27 pollici FullHD garantisce una copertura quasi completa dello spazio colore sRGB, offrendo una gamma cromatica di oltre 16,7 milioni di tonalità. Questo significa che ogni immagine è riprodotta con la massima fedeltà, con colori vivaci e un contrasto eccezionale. Grazie a un angolo di visione di 178°, visto il supporto alla tecnologia IPS, ogni dettaglio è visibile da qualsiasi posizione.

Acquistare il monitor KOORUI da 27 pollici ora a soli 121,99€ su Amazon è un’opportunità da non perdere. Il ribasso è del 19%! Affrettati, l’offerta è limitata!

