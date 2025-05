Monitor 4K con FreeSync e HDR: Gigabyte GS27U in offerta a 284€

Il monitor Gigabyte GS27U si propone come una soluzione di alto livello per chi cerca un display versatile, adatto sia al gaming che ad attività creative. Disponibile su Amazon con uno sconto interessante che porta il prezzo a 284,99€, offre specifiche tecniche di rilievo per la sua fascia di mercato. Tra i punti di forza, spiccano la risoluzione 4K UHD e il refresh rate di 160Hz, che garantiscono un’esperienza visiva fluida e dettagliata.

Il miglior monitor per il lavoro (e non solo): è di Gigabyte ed è in sconto

Il pannello da 27 pollici si distingue per la qualità visiva, grazie alla risoluzione di 3840×2160 pixel e alla copertura del 127% dello spazio colore sRGB. Queste caratteristiche lo rendono ideale non solo per i videogiocatori, ma anche per chi lavora con immagini e video, offrendo una fedeltà cromatica superiore. Il tempo di risposta di 1ms contribuisce a eliminare il motion blur, un aspetto fondamentale per i giochi più dinamici.

Un altro elemento di rilievo è la tecnologia AMD FreeSync Premium, che sincronizza il refresh rate del monitor con quello della scheda grafica, riducendo problemi come tearing e stuttering. Inoltre, la certificazione DisplayHDR400 migliora la gamma dinamica, assicurando neri più profondi e luci più brillanti. Questo lo rende un’opzione valida anche per la visione di contenuti multimediali ad alta qualità.

Il monitor include anche una batteria al litio da 2,6 Wh, necessaria per alcune funzionalità, un dettaglio che sottolinea l’attenzione del produttore per un’esperienza utente completa. Scopri di più e approfitta dell’offerta su Amazon e compralo a soli 284,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. C’è anche la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.