Monitor AOC: ecco l'offerta perfetta per il GAMING

Quando ci ritroviamo ad assemblare da capo un nuovo PC, magari dopo svariati anni di risparmio e attesa, una delle componenti fondamentali a cui pensiamo è ovviamente quella del monitor, che deve garantire ovviamente delle ottime prestazioni, soprattutto se pensato in ottica gaming e multiplayer online, dove la reattività e la rapidità sono il lasciapassare per portarsi agilmente la vittoria della partita a casa. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti il monitor AOC (modello 27G2SAE) in offerta al sensazionale prezzo di soli 169 euro, con un buon 8% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, AOC.

Monitor AOC: la migliore soluzione per i videogiochi

Partiamo col dire che nel caso dell’offerta di Amazon si tratta nello specifico del modello con diagonale da 27 pollici, che sono più sufficienti per garantirti il massimo delle prestazioni in ambito gaming e non solo. A questo si aggiunge infatti una fantastica frequenza d’aggiornamento pari a ben 165 Hz, di gran lunga superiore a gran parte dei modelli concorrenti, che ti permette di avere una fluidità mai vista prima d’ora, senza assistere a fastidiosi e disturbanti fenomeno di tearingo o di effetto mosso.

Grazie alla tecnologia MPRT la retroilluminazione del monitor viene gestita in maniera completamente automatica nel corso dei cambi di immagine, eliminando finalmente i fastidiosi effetti di ghosting, e riducendo al minimo ogni possibile sfocatura, restituendo una sessione di gioco coinvolgente e profonda. Oltre a questo trovi anche la tecnologia AMD Free Sync, in grado di sincronizzare alla perfezione la frequenza d’aggiornamento della scheda video e del monitor: in poche parole potrai finalmente dire addio a fastidiosi scatti e tearing che si presentavano nei precedenti modelli.

Per non parlare poi della tecnologia AOC Low Input Lag, che ti permette di avere tempi di risposta davvero ridotti al minimo: questo è un fattore utilissimo e fondamentale soprattutto negli sparatutto in prima persona come Call of Duty o Battlefield, in cui essere reattivi è davvero necessario per portarsi la vittoria a casa.

In definitiva a poco più di 160 euro hai la possibilità di assicurarti un monitor che sarà davvero perfetto per il tuo nuovo PC fresco di assemblaggio, grazie all’altissima resa visiva e a tantissime caratteristiche pensate appositamente per il gaming: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ci sentiamo di consigliarti fortemente questo monitor AOC (modello 27G2SAE) in offerta cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le scorte disponibili potrebbero dunque terminare all’improvviso.

