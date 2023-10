Monitor Asus 24" finalmente SOTTO i 100 euro! Meglio FARE PRESTO

Il prezzo del monitor Asus VA249HE 24″ è finalmente sceso sotto i 100 euro! Ed è venuto il momento di acquistarlo perché chissà quando accadrà più. Parliamo di un Monitor in FHD e con una risoluzione 1920 x 1080; collegamento VA, HDMI, D-Sub; modalità Flicker Free, Filtro Luce Blu con Certificazione TUV per la migliore protezione degli occhi. Parliamo anche di un angolo di visione a 178 gradi e un alto contrasto 3.000, 1 e ASCR 100.000.000: 1, 5ms (GTG) di tempo di risposta per assicurare un’ottima immagine. Approfitta dello sconto del 41% e pagalo solo 98,53 euro!

Monitor Asus VA249HE 24″: caratteristiche e prezzo

Scopriamo meglio questo monitor targato Asus. Parliamo di un Monitor Full HD (1920 x 1080) da 23,8″ con un angolo di visione di 178° e profilo super sottile. Offre connettività flessibile con porte HDMI e VGA e il supporto VESA per l’installazione a muro. I tuoi occhi saranno super protetti, grazie alla tecnologia ASUS Eye Care, il filtro per la luce blu e ridotto sfarfallio aiutano. Per quanti giocano, diamo la buona notizia che questo modello integra anche una funzione ASUS GamePlus per una migliore esperienza di gioco.

Questo monitor Asus VA249HE da 24 pollici offre un angolo di visione di 178°, il che significa che viene ridotta al minimo la distorsione del colore sia in orizzontale che in verticale. Il che garantisce la visione di immagini di qualità praticamente da qualsiasi posizione le si veda. La tecnologia ASUS Flicker-Free, riduce lo sfarfallio per offrire un’esperienza visiva confortevole. E ciò riduce al minimo i casi di affaticamento della vista soprattutto quando si passano molte ore davanti al monitor.

Insomma, un monitor straordinario con tante funzioni uniche, che oggi paghi solo 98,53 euro grazie allo sconto del 41%!

