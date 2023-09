Monitor BenQ 4K: l'offerta BOMBA di Amazon per il tuo PC

Al giorno d’oggi, dopo un burrascoso periodo a seguito della pandemia da Covid-19 e della scarsa reperibilità, i costi della componentistica informatica sono ritornati a livelli fattibili. Una delle componenti più importanti quando si tratta di assemblare un PC è sicuramente rappresentata dal monitor, sia nel caso di uso professionale che per puro e sano piacere personale. Proprio in base a questa necessità Amazon ha ben pensato di proporti il monitor BenQ 4K in offerta a soli 289 euro, con più di 80 euro di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa BenQ.

Monitor BenQ: il 4K come non l’hai mai visto

La risoluzione 4K è sicuramene uno dei punti di forza alla base di questo splendido monitor BenQ: esso ti permette di montare con facilità video per i tuoi contenuti online, così come anche giocare agli ultimi videogiochi del momento al massimo della risoluzione possibile, riuscendo così a scovare anche i più piccoli dettagli che si insinuano al loro interno.

Il display gode inoltre di un contrasto elevato, in rapporto 3000:1, che ti permette di godere di immagini davvero sbalorditive, con un’ampissima gamma di colori disponibili. Qualsiasi contenuto multimediale che riprodurrai con questo monitor sarà davvero fantastico e piacevole da vedere. Grazie alla tecnologia proprietaria BenQ Opt-Clarity, poi, il monitor ti permette di evitare l’affaticamento visivo dei tuoi occhi, un fattore fondamentale soprattutto dopo ore e ore di lavoro ininterrotto.

La cosa più sensazionale di tutte è la compatibilità di questo monitor non solo con i PC Windows, ma perfino con quelli Apple: il monitor BenQ 4K è infatti compatibile con il MacBook Pro M1, risultando dunque in un ottimo schermo per la tua postazione da ufficio.

È perfino dotato di una porta USB-C, grazie al quale potrai collegare tutti i tuoi dispositivi compatibili, garantendo in questo caso il massimo della velocità di trasmissione audio/video.

Insomma, lasciarsi scappare un monitor del genere a poco meno di 300 euro sarebbe davvero un peccato, soprattutto considerando l’elevata risoluzione che garantisce il massimo della fedeltà visiva: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ci sentiamo di consigliarti il Monitor BenQ 4K in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che le unità disponibili potrebbero terminare da un momento all’altro.

