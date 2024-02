Monitor BenQ da 27": esperienza visiva STRAORDINARIA a un prezzo IRRISORIO

Il monitor BenQ GW2790E è una scelta eccellente per coloro che cercano un display di alta qualità per l’uso quotidiano, il lavoro o l’intrattenimento. Con una dimensione da 27 pollici e una risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), offre un’esperienza visiva nitida e dettagliata che rende ideale per guardare film, giocare ai videogiochi, navigare su internet e lavorare su documenti. Assicuratelo oggi a un prezzo irrisorio, appena 175€ con l’offerta Amazon di oggi. Le spedizioni sono gratis con Prime.

BenQ GW2790E, una bomba di monitor

La tecnologia IPS assicura angoli di visione ampi e colori accurati, garantendo che le immagini siano sempre vivide e nitide, indipendentemente dall’angolazione di visualizzazione. Inoltre, la tecnologia Brightness Intelligence regola automaticamente la luminosità dello schermo in base alle condizioni di illuminazione ambientale, riducendo l’affaticamento visivo e ottimizzando il comfort visivo durante l’uso prolungato.

Il monitor BenQ GW2790E è dotato anche della tecnologia Low Blue Light+, che riduce l’emissione di luce blu dannosa per gli occhi, proteggendo la vista dagli effetti negativi dell’esposizione prolungata allo schermo. Questa caratteristica è particolarmente utile per chi trascorre molte ore davanti al computer ogni giorno.

Con un refresh rate di 100 Hz, il monitor offre anche un’esperienza di visione fluida e reattiva, ideale per i videogiochi e i contenuti multimediali ad alta velocità. Inoltre, è dotato di porte di connettività multiple, tra cui HDMI, DisplayPort e VGA, per una facile connessione a una vasta gamma di dispositivi.

In sintesi, il monitor BenQ GW2790E offre un’eccellente combinazione di prestazioni visive, comfort visivo e funzionalità avanzate, rendendolo una scelta eccellente per gli utenti che cercano un display di qualità per soddisfare le loro esigenze quotidiane. Corri a comprarlo su Amazon, lo troverai ad appena 175€ con le spedizioni gratuite tramite i servizi Prime.

