MONITOR BENQ: ecco il prezzo bomba di Amazon

Dopo anni e anni di pandemia, finalmente il costo della componentistica per PC è tornato a valori normali, praticamente alla portata di tutte le tasche. Quando ci ritroviamo ad assemblare un PC completamente ex novo, una delle prime componenti a cui pensiamo dopo la scheda video e il processore è sicuramente il monitor, il quale deve garantire ovviamente delle ottime prestazioni sia a scopo professionali che per il gaming. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato quindi di proporti il monitor BenQ in offerta al sensazionale prezzo di soli 329 euro, con un ottimo 3% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso BenQ.

Monitor BenQ: il meglio per il tuo PC

Partiamo prima di tutto col dire che nel caso dell’offerta proposta da Amazon parliamo del modello da ben 31.5 pollici di diagonale, che assicura così un’ampissima visione su tutti i tuoi progetti di lavoro. L’altissima risoluzione in 4K ti dà modo di guardare film e serie TV in streaming sulle principali piattaforme di streaming, come per esempio Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+, AppleTV+ e tanto altro ancora, riuscendo a scorgere anche i più piccoli dettagli all’interno di qualsiasi prodotto multimediale che intendi trasmettere in quel preciso momento.

Un’altra funzionalità molto interessante è la tecnologia Brightness Intelligence Plus, grazie al quale il monitor (e la sua luminosità) si adatterà completamente in base alle condizioni ambientali in cui si trova, arrivando sempre al miglior settaggio possibile.

La tecnologia Eye-Care ti permette inoltre di ridurre significativamente la luce blu emessa dal monitor stesso, permettendoti di proteggere gli occhi, soprattutto dopo diverse ore di utilizzo dello schermo. Grazie alla porta HDMI 2.0 presente in corrispondenza del lato posteriore del monitor avrai la possibilità di collegare le tue console di nuova generazione come PlayStation 5, Xbox Series X o Nintendo Switch, riuscendo a godere al massimo dei videogiochi del momento.

Ti bastano poco più di 320 euro per portarti a casa uno dei migliori monitor attualmente in commercio, con cui potrai sia lavorare che dedicarti al tuo svago personale: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare questo monitor BenQ in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvissamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.