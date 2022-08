Monitor BenQ PD2500Q da 25 pollici con risoluzione 2K WQHD: 80 euro di sconto su Amazon

Progettato per gli utenti che necessitano di colori accurati, il monitor IPS 16:9 PD2500Q da 25″ di BenQ è dotato di una tabella dei colori a 8 bit e copre sia lo spazio colore Rec che il 100% dello spazio sRGB. È dotato di un pannello IPS (In-Plane Switching) che offre ampi angoli di visione di 178° e una riproduzione dei colori vivida. Acquistalo su Amazon a soli 329,33€ invece di 409,00€.

Questo display ha uno schermo QHD 2560 x 1440 che offre una risoluzione quattro volte superiore a uno schermo standard da 720p, così potrai lavorare sui dettagli più fini. Utilizza le sue modalità Darkroom, CAD/CAM e Animazione per assisterti con il tuo lavoro e regolare la partizione del desktop per un multitasking più semplice. Collega questo display al tuo sistema tramite ingressi HDMI, DisplayPort o Mini DisplayPort e quindi regolalo in base alle tue preferenze di visualizzazione.

La risoluzione 2K QHD (2560×1440) offre maggiore nitidezza e profondità, questo ti aiuterà nei lavori di grafica come ​​animazioni, effetti visivi, grafica e foto. Ogni display PD2500Q è calibrato individualmente in fabbrica al momento della produzione per garantire prestazioni Delta-E e Gamma precise.

La calibrazione elimina le leggere variazioni delle prestazioni del colore tra i singoli pannelli dello stesso modello. Pertanto, i dati di calibrazione di ciascun report varieranno leggermente rispetto ai report di altri display dello stesso modello.

Il programma Technicolor Color Certified è riservato ai dispositivi che soddisfano gli standard utilizzati a Hollywood e in tutti i settori dell’intrattenimento. Tutti i monitor per designer della serie PD BenQ sono certificati Technicolor Color, garantendo colori coerenti e accurati per prestazioni straordinarie.

Grazie al pannello da 25″ edge-to-edge e cornici ultra sottili, il PD2500Q massimizza lo spazio di lavoro per un utilizzo senza interruzioni tramite collegamento DisplayPort con supporto MST (Multi-Stream Transport). Presenti anche molteplici porte come: HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB 3.0, cuffie e audio che lo rendono adatto a qualsiasi dispositivo sorgente Windows, Mac o mobile.

Inoltre la modalità Animazione migliora la luminosità delle aree scure senza sovraesporre le aree luminose e offre 10 livelli di luminosità per far risaltare chiaramente ogni sottigliezza in qualsiasi illuminazione ambientale. Approfitta ora dello sconto del 19% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

