Monitor curvo 32" Gawfolk: immersione totale con il 35% di sconto

Se sei alla ricerca di uno schermo da gaming di qualità, ma economico, questa potrebbe essere l’occasione perfetta per te: Il monitor curvo Gawfolk da 32 pollici, con uno sconto imperdibile del 35%, è disponibile a soli 162,90 euro. Un’offerta davvero imperdibile, un’opportunità accessibile a tutti e una possibilità di risparmio importante. Scopri di più su questa offerta esclusiva.

Design avvolgente e prestazioni di alto livello

Grazie alla sua curvatura 1800R, il Gawfolk 32″ avvolge letteralmente l’utente, creando un’esperienza di gioco immersiva come poche altre. La risoluzione QHD (2560×1440) si combina con un pannello VA di alta qualità, offrendo un rapporto di contrasto di 3000:1 e una copertura del 100% dello spazio colore sRGB. Il risultato? Colori vividi e neri profondi, perfetti sia per i gamer che per i creativi.

Per i gamer più esigenti, il refresh rate di 180Hz e il tempo di risposta di soli 2ms rappresentano una combinazione vincente. Queste caratteristiche eliminano efficacemente il ghosting e garantiscono immagini nitide anche durante le azioni più frenetiche.

Inoltre, la tecnologia AMD FreeSync Premium sincronizza il refresh rate con la GPU, eliminando tearing e stuttering per una fluidità impeccabile.

Non solo performance, ma anche comfort. Il monitor Gawfolk integra tecnologie come il filtro per la luce blu e il flicker-free, riducendo l’affaticamento visivo durante lunghe sessioni di utilizzo. Sul fronte della connettività, le porte HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4 garantiscono una compatibilità completa con PC, console di ultima generazione e laptop, permettendo di sfruttare al massimo le sue capacità tecniche.

Dal punto di vista estetico, il Gawfolk 32″ si distingue per il suo design minimalista, con cornici quasi invisibili e uno spessore inferiore a 0,5 pollici. La possibilità di regolare l’inclinazione tra -5° e 15° e il supporto per montaggio VESA aggiungono un tocco di praticità e personalizzazione, rendendolo perfetto per qualsiasi setup.

Gawfolk 32″: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino del monitor curvo Gawfolk da 32 pollici è di 249,99 euro, ma grazie al fortissimo sconto su Amazon lo possiamo comprare ad appena 162,90 euro. Questa offerta è un investimento in un’esperienza di gioco e visione di alto livello. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica, scopri tutti i dettagli dell’offerta su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.