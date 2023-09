Monitor CURVO a un prezzo INCREDIBILE: lasciati avvolgere da film, giochi e serie

Avere un monitor curvo è molto importante per chi è solito guardare serie tv coinvolgenti; film di genere azione, horror o thriller; oppure ama giocare a videogiochi di avventura con un campo di azione molto ampio, per non parlare dei giochi di calcio. Tuttavia, il più delle volte i prezzi sono ostici e inavvicinabili. Per fortuna, su Amazon c’è questa offerta che fa in modo che chiunque possa dotarsi di un monitor curvo e godersi appieno cosa sta guardando. Si tratta del modello MSI PRO MP341CQ, Monitor Curvo da 34″ UWQHD. Che pagherai solo 337,45 euro se lo prendi ora!

Monitor curvo MSI PRO: tutte le caratteristiche

Grazie a questo monitor curvo MSI PRO MP341CQ puoi allargare i tuoi orizzonti con la serie ultra-wide 21:9. Un display ad alta frequenza di aggiornamento a 100HZ, che offre una migliore esperienza visiva. Beneficerai di una esperienza visiva più coinvolgente con la sua curvatura 1500R, utile sia per guardare film o serie tv, sia per il gioco ma anche per il tuo smart warking, o per le videocall. Il supporto e il pannello possono essere assemblati o smontati facilmente e in pochi istanti grazie a un design senza attrezzi. Il monitor è regolabile in inclinazione da -3,5° a 21,5° e include un Kensington lock.

Grazie alla tecnologia MSI Anti-Flicker, viene fornita una corrente di uscita stabile per il monitor. Molto importante contro gli occhi asciutti e il loro affaticamento. Interessante poi il fatto che disponga di una distanza focale più uniforme che ti offre un’esperienza visiva ancora più confortevole. Prodotto compatto, grazie alle sue dimensioni 50 x 50 x 28 cm; nonché ultraleggero, pesando solo 7,7 Kg. Dotato di due altoparlanti integrati (2W), che offrono una comoda uscita audio per file audio/musicali, per partecipare a conferenze online o per l’editing video, senza bisogno di altoparlanti o cuffie esterne. Il suo punto di forza è la curvatura da 1500R, che offre un’esperienza ancora più coinvolgente a una distanza di visione di 1,5 metri.

Tutto questo lo otterrai a un prezzo incredibile di 337,45 euro! Un costo difficilmente riscontrabile altrove.

