Lasciati avvolgere da questo Monitor curvo senza cornici: ora lo paghi solo 89 euro!

Il monitor curvo Gawfolk da 22 pollici è ideale per quanti durante il gaming o la visione streaming vogliono sentirsi avvolti da cosa stanno facendo. Ma è molto comodo anche per il lavoro, soprattutto quando occorre guardare più parti dello schermo. Velocità di frequenza da 75Hz, display Full HD 1080P, con Tecnologia Eye Care che protegge gli occhi, Ultra-sottile con Zero Cornice, così avrai appieno la visione di quanto guardi. Puoi anche appenderlo al muro grazie al Supporta VESA e prevede la presa sia HDMI che VGA. Ora lo paghi solo 89,99 euro, grazie allo sconto del 10%!

Monitor curvo Gawfolk: le caratteristiche

Il monitor curvo a 2800 gradi R Gawfolk adotta una nuova generazione di schermo VA, coprendo il 98% della gamma di colori sRGB, display con risoluzione 1920x1080p, frequenza di aggiornamento di 75 Hz e tempo di risposta di 5 ms, che consente di leggere senza problemi i documenti, giocare giochi o guardare film. Luminosità di 250 cd/m2 a 8 bit, 16,7 milioni di gamut di colori con contrasto dinamico 3000: 1 e 98% sRGB offre una visualizzazione dei colori più vivida e chiara in ogni immagine.

Il design senza bordi consente di godere di un’immagine completa quando sono collegati più monitor. Il monitor misura meno di 0,5 pollici di spessore, il design ultra sottile rivela uno stile moderno e soddisfa le esigenze dei più giovani. Vanta anche la tecnologia Flicker-Free e AMD FreeSync per immagini nitide, video fluidi, scene in movimento più veloci senza “strappi” e balbuzie. La Tecnologia Eye Care a bassa luce blu protegge gli occhi.

