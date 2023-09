Monitor CURVO in offerta ad un prezzo BOMBA su AMAZON

Nel corso degli ultimi mesi, fortunatamente la componentistica per l’assemblaggio di un PC è ritornata a costi abbastanza normali e fattibili, rispetto al periodo di pandemia in cui i prezzi erano letteralmente arrivati alle stelle, ovviamente a causa della scarsa disponibilità. Una delle componenti più importanti e fondamentali nell’assemblaggio di un PC è sicuramente rappresentata dal monitor, soprattutto se si è videogiocatori ed è quindi fondamentale avere a disposizione un buon schermo su cui giocare. Proprio sulla base di questa necessità ci pensa Amazon a proporti il Monitor curvo AOC AGON (modello AG493QCX) in offerta all’incredibile prezzo di soli 799 euro, con un ottimo sconto del 12% rispetto al prezzo originariamente suggerito dalla stessa compagnia produttrice.

Monitor curvo AOC: il miglior display di sempre

Avrai a disposizione uno schermo da ben 49 pollici, praticamente più grande di una TV, perfetto per le tue sessioni di gaming. Il display è infatti dotato della risoluzione Dual-Full HD, con una frequenza d’aggiornamento pari a 144 Hz, ideale per le sessioni più dinamiche e concitate. Lo stesso si può dire per i tempi di risposta, pari a solo 1 millisecondo, fondamentale soprattutto nel caso in cui giochi a titoli concitati del calibro di Call of Duty o Battlefield, in cui avere dei tempi di reazione molto ridotti è importantissimo.

La tecnologia AMD FreeSync Premium, poi, ti viene in aiuto per ottenere frame rate più elevati, e restituire dunque la massima fluidità possibile da ogni videogioco attualmente disponibile sul mercato.

La caratteristica però che salta subito all’occhio di questo monitor è la sua natura curva: rispetto agli schermi piatti, infatti, in questo caso potrai godere di un’immersività e un coinvolgimento mai visti prima d’ora, soprattutto nel caso di titoli di guida.

Grazie all’uscita HDMI, poi, hai la possibilità di collegarlo non solo al tuo PC, ma anche alle tue console di nuova generazione, come PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Insomma, a meno di 800 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori monitor attualmente assistenti sul mercato, ideale per le tue sessioni da gaming: ecco il motivo principale per cui ti suggeriamo caldamente di acquistare il monitor AOC AGON su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare improvvisamente da un momento all’altro.

