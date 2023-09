Monitor curvo da 32 pollici a soli 236 euro! Lasciati avvolgere dallo schermo

Un monitor curvo è ideale per quanti amano giocare a videogiochi coinvolgenti di avventura o agonistici, così da sentirsi parte integrante del paesaggio. Ma anche da chi amano guardare film o serie tv dal pc, così come eventi sportivi in streaming, in modo da non perdere alcuna emozione. In fondo però, anche chi lavora al pc e ha bisogno di guardare più aspetti su uno schermo (chi deve smanettare con grafici per esempio o deve reperire vari file sparsi su un desktop, ecc.) sente la necessità di avere un monitor avvolgente. E allora, a prescindere dall’utilizzo che ne farai, perché non approfittare di questo Monitor curvo da 32 pollici a soli 236,55 euro scontato del 9%! Parliamo del monitor LC-Power.

Monitor curvo LC-Power: le caratteristiche

Avere un monitor molto esteso può non bastare per ottenere tutte le emozioni che vuoi. La forma curva, infatti, ti dà per forza di cose una maggiore sensazione di essere avvolti! Il monitor curvo LC-Power offre anche la combinazione di un ampio schermo da 31,5 pollici e una frequenza di aggiornamento di 165Hz. Il che aumenta le prestazioni e la fluidità dell’esperienza di gioco. E’ dotato della tecnologia FreeSync Premium di AMD misto alla compatibilità con HDR Ready che offrono una qualità superiore e un’ampia gamma dinamica delle immagini.

Noterai una luminosità e un contrasto decisamente migliori rispetto ad altri monitor presenti sul mercato. Parliamo altresì di un monitor bello da vedersi, con le sue linee eleganti, funzionalità multiple e l’accento sulla curva dello schermo. Quindi anche moderno ed elegante, darà un tocco in più alla tua camera o al tuo ufficio! Ma veniamo alla sua principale caratteristica, ossia la curvatura. E’ di 1500R combinata a un’ampia visuale di 178 gradi. Infine, lo stand VESA convertibile può essere utilizzato con la maggior parte dei supporti del monitor. Inoltre, l’inclinazione di 15 gradi consente di regolarne l’altezza, così potrai far riposare meglio collo e schiena.

Dunque, tanti vantaggi che con l’offerta di oggi pagherai solo 236 euro!

