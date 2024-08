Monitor Curvo Samsung a MENO DI 90 EURO: promo ESCLUSIVA Amazon

Per ottimizzare la tua postazione di lavoro hai bisogno in primis del giusto display e, per questo, non puoi perderti la mega offerta su questo Monitor Curvo Samsung! Oggi è disponibile a soli 89 euro con uno sconto bomba del 10%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è in scadenza e gli articoli stanno per terminare!

Monitor Curvo Samsung: specifiche tecniche e funzionalità

Il Monitor Curvo Samsung in super offerta su Amazon è uno strumento tech di ultima generazione che è perfetto per ottimizzare la tua postazione di lavoro o gioco.

Lo schermo curvo da 1800R ti avvolgerà, facendoti immergere nei contenuti e mantenendo alta la tua concentrazione. Anche durante gli utilizzi più lunghi, la curvatura ridurrà l’affaticamento degli occhi, così l’elaborazione sarà più confortevole che mai.

Inoltre, per un’esperienza di intrattenimento nel segno della massima fluidità, la tecnologia AMD FreeSync assicura la sincronizzazione di monitor e scheda grafica riducendo i problemi di tearing delle immagini, per film e sessioni di gioco senza interruzioni.

Il dispositivo vanta una frequenza di aggiornamento di 75 Hz che offre immagini ultra-fluide. Questo vuol dire che potrai vivere un’esperienza immersiva senza effetti lag o ghosting per qualsiasi contenuto multimediale, che si tratti di film, serie tv o videogiochi.

Per finire, questo display risulta essere un vero e proprio must-have per i gamer in quanto con l’ottimizzazione del colore e del contrasto le immagini vivaci e realistiche ti permettono di identificare i nemici nascosti nell’oscurità. In più, la Modalità Gioco adatta ogni sessione mettendo in risalto anche i minimi particolari.

Oggi il Monitor Curvo Samsung è disponibile su Amazon a soli 89 euro con uno sconto bomba del 10%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è in scadenza e gli articoli stanno per terminare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.