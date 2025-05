Monitor curvo Samsung da 32": ideale per gamer e professionisti, oggi in offertona

Scopri l’equilibrio perfetto tra tecnologia avanzata e convenienza con il Monitor curvo Samsung, un dispositivo che ridefinisce l’esperienza visiva a un prezzo straordinario. Disponibile su Amazon a soli 189,90 euro, in offerta rispetto al prezzo di listino di 229 euro grazie ad uno sconto del 17%, questo display curvo da 32 pollici con curvatura 1500R è la scelta ideale per chi cerca qualità e comfort.

Design immersivo e prestazioni eccellenti

Il Monitor Samsung S39GD si distingue per il suo design curvo, progettato per avvolgere il campo visivo dell’utente e garantire un’esperienza coinvolgente. Grazie alla risoluzione Full HD e al refresh rate di 100Hz, offre immagini fluide e dettagliate, ideali sia per il lavoro che per il gaming. Il tempo di risposta di 4ms (GtG) aggiunge un ulteriore livello di reattività, particolarmente apprezzato dai gamer.

Samsung pone una particolare attenzione al comfort visivo, integrando tecnologie avanzate come la Eye Saver Mode e la Flicker Free. Queste funzionalità riducono l’affaticamento degli occhi durante lunghe sessioni di utilizzo, rendendo il monitor adatto a professionisti, studenti e appassionati di videogiochi.

Connettività e funzionalità all’avanguardia

Il monitor S39GD è dotato di una gamma completa di opzioni di connettività, tra cui una porta HDMI, una D-Sub e un ingresso audio. Gli altoparlanti integrati eliminano la necessità di dispositivi esterni, offrendo una soluzione audio-video completa e versatile. Inoltre si adatta facilmente a qualsiasi ambiente, dal salotto all’ufficio.

Grazie alla modalità Game Mode, gli utenti possono ottimizzare le impostazioni del display per sfruttare al massimo le prestazioni offerte dal refresh rate e dal tempo di risposta. Questa caratteristica, combinata con un prezzo competitivo, rende il Samsung S39GD una scelta imperdibile per chi desidera un monitor curvo performante e accessibile.

Approfitta ora di questa offerta esclusiva e trasforma il tuo modo di lavorare e giocare con il Samsung Monitor S39GD a soli 189 euro con uno sconto del 17%. Porta a casa un dispositivo che combina stile, funzionalità e convenienza!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.