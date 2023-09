Monitor da gaming 27'' QHD e 144Hz scontato di 150€: OCCASIONE unica su Amazon

Il monitor da gaming da 27 pollici NNOCN 27G1S è una potente piattaforma visiva progettata per gli appassionati di giochi che cercano prestazioni di gioco eccezionali e una qualità dell’immagine superiore. Forte di una risoluzione QHD, questo monitor offre dettagli straordinari e una chiarezza cristallina. I giochi, i video e le immagini saranno resi in modo eccezionale. Corri ad accaparrartelo a soli 299€ sfruttando lo sconto fantastico di ben 150€ che oggi ti fa Amazon (11% di base più coupon di 100 Euro che si attiva in automatico prima di pagare). Le spedizioni sono gratis coi servizi Prime.

Frequenza di aggiornamento di 240Hz e tanta potenza

Con una frequenza di aggiornamento di 240Hz, che significa che il monitor può visualizzare fino a 240 fotogrammi al secondo, per un’esperienza di gioco fluida e reattiva, è un prodotto ideale per i giochi ad alta velocità. Il tempo di risposta di 1ms elimina il fastidioso effetto ghosting, garantendo che ogni movimento sia preciso e senza sfocature.

La tecnologia VA offre un contrasto eccezionale e colori vividi, mentre l’HDR 10 aumenta la gamma dinamica per un’immagine più realistica e vibrante. Con una copertura del 89% dello spazio colore DCI-P3, questo monitor offre una riproduzione dei colori accurata e vivida. Dotato di porte HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4, il monitor supporta una vasta gamma di dispositivi, compresi PC, Mac e console di gioco.

Il monitor è dotato di regolazione dell’altezza e dell’inclinazione, consentendoti di personalizzare facilmente la posizione dello schermo per una visualizzazione comoda. Il generoso schermo da 27 pollici fa poi il resto, offrendo agli utenti un’ampia area di visualizzazione, perfetta per l’immersione nei giochi e per il multitasking.

Insomma, questo monitor INNOCN 27G1S è di alta qualità e offre prestazioni eccezionali per i giocatori più esigenti. Se vuoi goderti un’esperienza visiva straordinaria mentre giochi o guardi video, corri ad accaparrartelo a soli 299€ sfruttando lo sconto fantastico di ben 100€ che oggi ti fa Amazon. Le spedizioni sono gratis coi servizi Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.