Monitor da gaming AOC da 24" a meno di 100€: affare da cogliere al volo

Scopri il Monitor da gaming AOC, un display che combina prestazioni elevate e prezzo accessibile, ora in offerta su Amazon. Con soli 99 euro, grazie ad uno sconto del 23%, questo monitor da 24 pollici si propone come una scelta eccellente per gamer e utenti alla ricerca di un display affidabile, capace di offrire tecnologie di alto livello senza richiedere un budget esagerato.

Prestazioni che sorprendono

Uno dei punti di forza di questo monitor AOC è il suo refresh rate di 180 Hz, che garantisce una fluidità eccezionale anche nei giochi più frenetici. Grazie a un tempo di risposta di appena 1 millisecondo, le immagini restano nitide e prive di sfocature, rendendo ogni movimento nei videogiochi incredibilmente reattivo. Inoltre, la tecnologia di sincronizzazione adattiva elimina problemi di tearing, offrendo un’esperienza visiva sempre fluida e stabile.

Il pannello VA di cui è dotato il monitor assicura un contrasto eccezionale con un rapporto di 3000:1 e una luminosità di 300 cd/m². Questo significa neri più profondi e colori vividi, perfetti per immergersi in giochi, film o qualsiasi contenuto multimediale. La finitura opaca dello schermo, inoltre, riduce i riflessi, migliorando la visibilità anche in ambienti molto luminosi.

Progettato pensando all’uso prolungato, questo modello integra le tecnologie Flicker Free e Low Blue Light, che proteggono gli occhi riducendo l’affaticamento visivo. Questa caratteristica lo rende ideale non solo per il gaming, ma anche per il lavoro e lo studio.

Il monitor è equipaggiato con una porta HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.4, garantendo compatibilità con i dispositivi più moderni. Il supporto per montaggio a parete VESA 100×100 e il piedistallo rimovibile offrono massima flessibilità nell’installazione, adattandosi a qualsiasi spazio e configurazione.

Gli utenti possono scegliere tra preimpostazioni ottimizzate per diverse tipologie di giochi o creare profili personalizzati in base alle proprie preferenze. Questa versatilità lo rende adatto a molteplici scenari, dal gaming competitivo alla produttività quotidiana.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: oggi il Monitor AOC da 24 pollici è disponibile su Amazon a un prezzo speciale di 99 euro grazie ad uno sconto del 23%. Scegli oggi stesso un dispositivo che combina tecnologia avanzata, comfort e convenienza in un unico pacchetto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.