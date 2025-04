Monitor da gaming ASUS in svendita folle (-30%): occasione imperdibile su Amazon

Prestazioni incredibili e prezzo imbattibile: ecco il monitor da gaming ASUS, il dispositivo che rivoluzionerà il tuo modo di vedere il mondo digitale! Disponibile a un prezzo stracciato di 89,99€ su Amazon, grazie ad uno sconto del 30%, questo monitor è un’occasione che non puoi assolutamente lasciarti sfuggire.

Un rapporto qualità-prezzo che lascia senza parole

Se cerchi un monitor che unisca tecnologia avanzata e convenienza, l’ASUS VY249HGR è la risposta. Questo dispositivo ti offre una risoluzione Full HD (1920×1080) su un pannello IPS, garantendo immagini nitide, colori realistici e angoli di visione perfetti. Un compagno ideale per il lavoro, il gaming e l’intrattenimento.

Gli appassionati di videogiochi non potranno che innamorarsi di questo monitor. Grazie a un refresh rate di 120 Hz e un tempo di risposta di appena 1 ms (MPRT), ogni sessione di gioco sarà fluida e priva di sfocature. Che tu stia affrontando un’intensa battaglia online o esplorando mondi virtuali, il VY249HGR ti offrirà un’esperienza senza paragoni.

Comfort visivo e design inclusivo

ASUS non ha trascurato il benessere visivo. La tecnologia Eye Care Plus riduce l’affaticamento degli occhi e include funzionalità come la Color Augmentation, pensata per chi ha difficoltà nella percezione dei colori. Questo monitor non è solo performante, ma anche inclusivo, adatto a ogni tipo di utente.

Il design minimalista ed elegante, con una finitura nera, rende l’ASUS VY249HGR perfetto per qualsiasi ambiente, dalla scrivania di casa all’ufficio. Le dimensioni compatte (18,5 x 54,1 x 39,5 cm) e il peso contenuto lo rendono facile da spostare e posizionare dove preferisci.

Il monitor è dotato di una porta HDMI e una VGA, sufficienti per le esigenze quotidiane. Sebbene manchino opzioni più moderne come USB-C o DisplayPort, l’ASUS VY249HGR offre tutto il necessario per un utilizzo versatile e pratico.

Questo monitor da gaming ASUS combina tecnologia, design e convenienza. Acquistalo ora su Amazon a soli 89 euro con un mega sconto del 30% e scopri un nuovo modo di vivere il digitale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.