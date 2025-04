Monitor da gaming curvo da 34 pollici in promo esclusiva: solo su Amazon

Scopri un’opportunità unica per rivoluzionare la tua postazione con il monitor curvo Itek GGC da 34 pollici. Con uno sconto del 16%, è ora disponibile su Amazon a soli 247,74€. Un’occasione che non vorrai lasciarti sfuggire!

Design moderno e coinvolgente

Il monitor Itek GGC colpisce immediatamente per il suo design elegante e minimale. I bordi sottilissimi su tre lati lo rendono un complemento perfetto per qualsiasi scrivania, mentre il pannello curvo con raggio R1500 è studiato per avvolgere il campo visivo, garantendo un’immersione senza pari e riducendo l’affaticamento visivo durante lunghe sessioni di utilizzo.

Con una risoluzione UltraWide WQHD di 3440×1440 pixel, il monitor offre immagini nitide e dettagliate, ideali sia per il lavoro che per l’intrattenimento. Che tu stia editando foto, guardando film o giocando, ogni dettaglio prenderà vita sullo schermo.

Prestazioni al top

Progettato per soddisfare anche gli utenti più esigenti, il monitor Itek GGC offre un refresh rate di 165 Hz e un tempo di risposta di appena 1 ms MPRT. Queste caratteristiche assicurano una fluidità incredibile, rendendolo la scelta ideale per i videogiocatori competitivi. Inoltre, la compatibilità con le tecnologie FreeSync e G-Sync elimina problemi di tearing, garantendo un’esperienza di gioco senza interruzioni.

Il monitor è dotato di due porte HDMI, due DisplayPort e un’uscita audio, adattandosi facilmente a qualsiasi configurazione. La tecnologia Low Blue Light protegge la vista riducendo l’emissione di luce blu, rendendolo perfetto anche per lunghe sessioni di lavoro o studio.

Realizzato con materiali resistenti, il monitor presenta una scocca in plastica nera con dettagli eleganti e un LED rosso posteriore che aggiunge un tocco di originalità. La compatibilità con il montaggio VESA offre ulteriore flessibilità, permettendo di personalizzare al massimo la tua postazione.

La soluzione ideale per migliorare la tua esperienza digitale senza svuotare il portafoglio è il monitor Itek GGC da 34 pollici. Con uno sconto del 16%, è ora disponibile su Amazon a soli 247,74€, non aspettare oltre!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.