Monitor da gaming FHD 24", con l'offerta A TEMPO di Amazon diventi un PRO PLAYER

Trasforma completamente la tua esperienza col gaming grazie a questo meraviglioso monitor FHD da 24 pollici. Con l’ultima promo lanciata da Amazon, puoi iniziare ad utilizzarlo subito spendendo solamente 139,00 euro. C’è uno sconto già applicato pari al 19%, ma ti consigliamo di affrettarti perché l’offerta potrebbe scadere molto presto. Dotato di 180 Hz, HDR10 e compatibilità totale, avrai modo di diventare un vero pro player e di godere del massimo delle prestazioni grafiche che il tuo PC ha da offrire. Riscatta ora lo sconto e acquista uno dei migliori schermi per rapporto qualità-prezzo: non te ne pentirai.

Monitor da gaming AOC 24″: prestazioni da pro player e un design studiato nei dettagli

Se vuoi vivere un’esperienza da vero pro player, allora questo monitor da gaming 24 pollici targato AOC è ciò che stavi cercando da tempo. Scatena la potenza della nuova serie G4 con il 24G24X, uno spettacolare schermo che può essere l’ideale sia per i casual player che per chi decide di competere. La scheda tecnica è stata completamente rivista rispetto alle generazioni precedenti, e ora non ha nulla da invidiare ai monitor usati per l’eSport.

Con dimensioni compatte da 23,8 pollici e un pannello IPS ultraveloce, gode di un tempo di risposta GtG fino ad 1 ms che, unito al refresh rate da 180 Hz, elimina completamente gli sfarfallii dovuti al movimento. Per un’esperienza di gioco ottimale, inoltre, è consigliabile attivare lo strumento che riduce l’input lag. Così che ogni singolo comando venga immediatamente mostrato a schermo. Infine l’HDR10, un formato spettacolare che ti dà modo di dire addio alle restrizioni con un design senza cornice su tre lati. Di modo che l’intero campo di battaglia sia completamente visibile.

Con l’offerta shock di Amazon, diventi un pro player godendo di uno sconto mai visto prima. Solamente 139,00 euro e hai dalla tua uno dei migliori schermi per rapporto qualità-prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.