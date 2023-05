Monitor da gaming LG UltraGear 34": con 150€ è il best buy della categoria

Il monitor da gaming LG 34GP63AP UltraGear è un monitor curvo con una dimensione dello schermo di 34 pollici e una risoluzione QHD (3440×1440). Ha una tecnologia LED VA con supporto HDR 10, che offre un’ampia gamma dinamica per immagini più realistiche. Un monitor dunque di quelli da non lasciarsi sfuggire quando, come oggi, sono in offerta col 27% di sconto: su Amazon, infatti, puoi accaparrartelo a 399€, spese di spedizione incluse.

UltraGear, il gaming monitor LG da paura

La velocità di risposta del monitor è di 1 millisecondo, il che significa che le transizioni di colore sono fluide e senza sfocature, ideali per il gaming ad alta velocità. Supporta anche AMD FreeSync Premium, che sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della scheda grafica, riducendo il tearing e lo stuttering durante il gioco.

La frequenza di aggiornamento massima del monitor è di 160Hz, consentendo una visualizzazione fluida e reattiva delle immagini. Dispone di un sistema audio stereo integrato da 14W, che fornisce un’esperienza audio decente senza la necessità di altoparlanti esterni.

Per quanto riguarda le opzioni di connettività, il monitor dispone di porte HDMI 2.0 (compatibile con HDCP 2.2) e DisplayPort 1.4, che consentono di collegare facilmente diverse sorgenti video. Inoltre, il monitor supporta la tecnologia Flicker Safe, che riduce l’affaticamento degli occhi riducendo l’effetto sfarfallio dello schermo. Vai su Amazon puoi accaparrartelo a 399€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.