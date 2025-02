Monitor da gaming MSI da 27" in promo esclusiva su Amazon: approfittane ora

Preparati ad immergerti come non mai nei tuoi videogochi preferiti con il Monitor da gaming MSI da 27″! Oggi è disponibile su Amazon a soli 209 euro con un mega sconto del 26%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, si tratta di un’offerta a tempo limitato!

Monitor da gaming MSI: funzionalità e specifiche tecniche

Il Monitor da gaming MSI è un dispositivo indispensabile se vuoi vivere l’azione in prima persona per quanto riguarda qualsiasi tipologia di videogioco.

È dotato di un pannello Rapid IPS che garantisce colori intensi e angoli di visione di 178°. In più vanta un refresh rate di 180 Hz per un movimento fluido, con un tempo di risposta ultra rapido di 0,5ms per ottimizzare le tue sessioni di gioco in ogni momento.

Nello specifico, questo display supporta fino a 1,07 miliardi di colori con 101% sRGB per un’alta precisione cromatica, oltre ad includere la modalità Anti-Flicker e la riduzione della luce blu per evitare lo sfarfallio e gli effetti fastidiosi di luce blu.

La connettività non è da meno grazie alle opzioni di interfaccia per console e laptop che includono DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0b. Inoltre il retro del dispositivo dispone di un joystick navigator a 5 vie e di un supporto regolabile in inclinazione.

Oggi il Monitor da gaming MSI da 27″ è disponibile su Amazon a soli 209 euro con un mega sconto del 26%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, si tratta di un’offerta a tempo limitato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.