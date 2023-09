Monitor da gaming: RISPARMIA 50 EURO su Amazon!

Dopo aver acquistato un PC da gaming (o una console) siete alla ricerca di ulteriori accessori e devices ma volete risparmiare? Amazon vi dà la possibilità di risparmiare ben 50 euro per un prezzo finale di 249,99 euro, applicabili tramite coupon, sul Monitor da gaming da 27 pollici IPS 1440p e 165Hz. Un’opportunità molto interessante per tutte le vostre esigenze da gamer!

Ben 50 euro di sconto per il Monitor da gaming su Amazon!

Come detto poc’anzi risparmiare sugli accessori, device e dispositivi vari in ambito gaming è sempre molto positivo e utile, in questo caso avrete la possibilità di spendere ben 50 euro in meno su un ottimo Monitor da gaming che si presenta con un pannello IPS da 27 pollici in 1440p con refresh a 165Hz, il che assicura un’altissima qualità dell’immagine e fluidità della stessa. Il pannello a 8 bit copre il 99% e il 131% dello spazio colore sRGB e può visualizzare 16,7 milioni di colori.

Presenta anche un supporto ergonomico a sgancio rapido che ruota e si inclina in altezza per visualizzare il monitor nella posizione ottimale. Offre una serie di modalità preimpostate che è possibile selezionare a proprio piacimento e per le diverse situazioni di gaming. In più il monitor è dotato di connessioni HDMI2.0 (144Hz), DP1.2 (165Hz), USB 2.0, il che rende possibile connettersi a Xbox, laptop, PC, PS5. Dunque compatibile sia con i vostri computer sia con le vostre console. Un prodotto versatile e di qualità!

Ricordiamo che Amazon mette a disposizione tramite coupon (vi basterà spuntare la casella apposita sottostante alla prima descrizione del prodotto) ben 50 euro di sconto su questo Monitor da gaming per un prezzo finale di 249,99 euro. Avrete, dunque, accesso ad un ottimo risparmio per portarvi a casa un pannello di assoluta qualità sia in termini strutturali che di prestazioni. Buon gaming!

