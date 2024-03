Monitor da gaming Samsung in promo SPAZIALE: lo sconto è da PRO PLAYER (-8%)

La tua passione per il gaming merita di essere “sfamata” con dispositivi sempre più all’avanguardia e di ultima generazione. Rifatti gli occhi con questa promo unica lanciata da Amazon, che ti dà modo di installare nella tua postazione il mitico monitor Samsung Odyssey G5. Pensato proprio per i videogiochi, è oggi in sconto al prezzo di 229,90 euro. Per un ribasso pari all’8% che non puoi lasciarti scappare. Curvo e con il WQHD 2K incluso, ti fornirà prestazioni da vero pro. Godi in questo momento della promo per le Offerte di Primavera, ti rimane pochissimo tempo a disposizione.

Montior Samsung Odyssey G5: gaming da un’altra galassia per prestazioni al top

Si tratta di uno dei monitor da gaming maggiormente apprezzati all’intento del settore, con diversi pro player che hanno deciso di munirsene per poter sfruttare al meglio le specifiche tecniche del proprio PC. Questo Samsung Odyssey G5 ha tutto ciò che potresti cercare, sia a livello di scheda tecnica che di design. Finemente curato dal colosso sudcoreano per potersi inserire perfettamente in qualsiasi tipo di postazione. Da quella hi-tech a quella più tradizionale.

Disponibile nella versione da 27 pollici e curva a 1000R, fornisce una qualità video con risoluzione pari a 2560×1440 pixel e QHD 2K incluso. Il pannello VA, i 16:9 e l’HDR10 contribuiranno a fornirti immagini mai così nitide, fluide e mozzafiato. Presente un refresh rate fino a 165Hz, a cui si accompagna il Response Time di 1ms e l’AMD FreeSync. Puoi collegarlo praticamente a tutto, grazie alla sua porta HDMI, alla Display Port e all’Ingresso audio. Non manca l’Eye Saver Mode che riduce al minimo le luci blu e il Flicker Free per evitare lo sfarfallio delle immagini.

Fai tuo ora questo meraviglioso monitor da gaming Samsung, con lo sconto dell’8% diventa in automatico un best buy del settore.

