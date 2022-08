Monitor da ufficio curvo FHD da 27 pollici MSI Modern: sconto di 80 euro su Amazon

Con il suo elegante design ergonomico e lo schermo curvo, il monitor MSI Modern MD271CPW 27″ curvo è progettato per ottimizzare il comfort e aumentare la produttività. Questo monitor Full HD con risoluzione 1920 x 1080 presenta un design curvo da 1500R, e ha angoli di visione di 178° che ti consentono di ampliare il tuo campo visivo. Acquistalo su Amazon a soli 219,99€ invece di 299,99€.

Ciò ti consente di utilizzare la tua visione periferica per vedere i bordi dello schermo invece di dover continuamente spostare e rifocalizzare gli occhi. Inoltre, è presente la tecnologia anti-sfarfallio e luce blu certificati TUV. Queste tecnologie aiutano a ridurre ulteriormente l’affaticamento della vista durante la visualizzazione del monitor per lunghi periodi di tempo. Le cornici sottili aiutano anche a mantenere la concentrazione sull’immagine rendendola ideale per le configurazioni multi-monitor.

Collega lo schermo ai tuoi dispositivi compatibili utilizzando l’HDMI 1.4b e ingressi USB di tipo C, quindi regola l’altezza, l’inclinazione e la rotazione in base alle tue preferenze. La frequenza di aggiornamento di 75 Hz dell’MD271CPW è progettata per fornire immagini nitide riducendo l’effetto mosso durante lo scorrimento dei contenuti, la visione di video e i giochi.

Dotato di un pannello di allineamento verticale da 27″, supporta 16,7 milioni di colori, coprendo il 102% della gamma di colori sRGB per foto e video realistici. Altre caratteristiche includono un rapporto di contrasto statico di 3000:1, 250 cd/m² e tempo di risposta di 4 ms.

Il sistema di altoparlanti stereo da 1 W integrato ti consente di goderti musica e film senza dover ingombrare il desktop con altoparlanti esterni. Si possono collegare anche un paio di cuffie con jack audio da 3,5 mm all'evenienza. L'MD271CPW include una porta HDMI 1.4b e un ingresso USB di tipo C.

