Monitor Dell: ecco l'offerta SENSAZIONALE di Amazon

Dopo anni e anni di pandemia finalmente il costo della componentistica informatica è tornato a prezzi umani, fattibile per tutte le tasche praticamente. Quando pensiamo ad assemblare un nuovo PC ex-novo, una delle prime componenti a cui pensiamo è senz’ombra di dubbio il monitor, che deve garantire un’ottima esperienza visiva ed essere performante, soprattutto nel caso in cui sia utilizzato per il gaming. Proprio a tal proposito Amazon ha dunque ben pensato di proporti il monitor Dell (modello G2422HS) in offerta all’incredibile prezzo di soli 191 euro, con ben il 20% di sconto rispetto al prezzo originariamente proposto dalla compagnia produttrice, Dell.

Monitor Dell: il meglio per il tuo PC

In questo caso abbiamo a disposizione uno splendido schermo con risoluzione Full HD e diagonale da ben 24.5 pollici, che ti permette quindi di godere di qualsiasi dettaglio, anche il più piccolo, sia quando guardi film e serie TV e soprattutto quando giochi agli ultimi videogiochi del momento. Notevole anche il tempo di risposta pari a 1 solo millisecondo: questo è un parametro davvero fondamentale soprattutto nel caso in cui giochi a sparatutto in prima persona frenetici come Call of Duty o Battlefield, in cui reagire repentinamente è una condizione necessaria per portarsi a casa la vittoria.

Lo stesso dicasi per la frequenza d’aggiornamento del monitor, pari a 240 Hz, in modo da garantirti il massimo della fluidità possibile anche nelle situazioni più concitate, come può essere per esempio un videogioco action o un evento sportivo.

Grazie alle porte HDMI, poi, hai anche la possibilità di collegare le tue console di videogiochi di ultima generazione, come per esempio PlayStation 5 e Xbox Series X, iniziando a giocare senza problemi. Lo puoi persino inclinare a tuo piacimento, in modo da regolarlo e garantirti il miglior angolo di visione per la tua postazione da gaming.

Insomma, a nemmeno 200 euro hai la possibilità di portarti a casa un monitor davvero eccezionale, sia per il lavoro che soprattutto per le tue sessioni di gaming, permettendoti di portare tranquillamente la vittoria a casa quando giochi in multiplayer online: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo monitor Dell (modello G2422HD) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le scorte stanno terminando proprio in questo momento.

