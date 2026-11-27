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Se sei un giocatore competitivo e hai sempre pensato che 240 Hz fossero già tanti, preparati a rivedere completamente i tuoi parametri di riferimento. Il 27 novembre 2026 ci troviamo a pochi giorni dall’annuncio ufficiale del Samsung Odyssey G6 (modello G60H), il primo monitor gaming da 1.100 Hz al mondo: una frequenza di aggiornamento che, fino a poco tempo fa, sembrava fantascienza pura. Annunciato il 23 novembre 2026, questo schermo da 27 pollici è già il punto di riferimento assoluto per chi gioca ai massimi livelli competitivi.

Cosa significa davvero avere un monitor gaming da 1.100 Hz

La refresh rate — ovvero la frequenza di aggiornamento — indica quante volte al secondo il monitor ridisegna completamente l’immagine. A 1.100 Hz, il pannello si aggiorna 1.100 volte ogni secondo: in pratica, ogni singolo fotogramma dura meno di un millisecondo. Per un giocatore competitivo, questo si traduce in un’immagine straordinariamente fluida, con un input lag ridotto al minimo e movimenti sullo schermo percepibili quasi in tempo reale.

Per capire la portata dell’innovazione, basta un confronto: i monitor top di gamma attuali si fermano generalmente a 360–500 Hz. Arrivare a 1.100 Hz significa più che raddoppiare il limite precedente, un salto tecnico che Hun Lee, Vice Presidente Esecutivo del Visual Display Business di Samsung Electronics, ha presentato come una svolta concreta per i giocatori professionisti.

Dual Mode: la scelta tra 1.100 Hz e 600 Hz

Il cuore dell’Odyssey G6 è la funzione Dual Mode, che permette di scegliere tra due configurazioni distinte a seconda delle proprie esigenze di gioco.

Modalità HD a 1.100 Hz : risoluzione 1.280 × 720 pixel. È la modalità pensata per i titoli competitivi più frenetici — sparatutto in prima persona, battle royale, giochi di combattimento — dove la fluidità assoluta conta più della definizione dell’immagine.

: risoluzione pixel. È la modalità pensata per i titoli competitivi più frenetici — sparatutto in prima persona, battle royale, giochi di combattimento — dove la fluidità assoluta conta più della definizione dell’immagine. Modalità QHD a 600 Hz: risoluzione 2.560 × 1.440 pixel. Qui si sale di definizione mantenendo comunque una frequenza di aggiornamento eccezionale, ideale per chi vuole un’esperienza visiva più ricca senza rinunciare alla reattività.

In pratica, il monitor gaming da 1.100 Hz non è uno strumento a uso unico: il Dual Mode lo rende versatile, adattabile al tipo di sessione che stai affrontando. Puoi passare da una modalità all’altra in base al gioco, senza dover acquistare due schermi diversi.

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Il pannello e le tecnologie anti-blur

Samsung ha scelto un pannello Fast IPS con un tempo di risposta di 1 ms GtG (gray-to-gray, cioè il tempo che un pixel impiega a passare da una tonalità di grigio a un’altra). Questo valore è fondamentale: anche con frequenze di aggiornamento altissime, un pannello lento creerebbe ghosting — cioè scie fantasma attorno agli oggetti in movimento.

A supporto del pannello c’è la tecnologia proprietaria Odyssey Clear Motion, un sistema di riduzione del motion blur (la sfocatura da movimento) che lavora in sinergia con la frequenza di aggiornamento record. Il risultato è un’immagine che rimane nitida anche nelle scene più veloci, dove altri monitor mostrano ancora artefatti visivi.

Sul fronte della compatibilità, l’Odyssey G6 supporta sia NVIDIA G-SYNC Compatible che AMD FreeSync Premium: le due tecnologie di sincronizzazione adattiva che eliminano lo screen tearing — la spiacevole sensazione di “strappo” dell’immagine quando la GPU e il monitor non sono sincronizzati. Questo significa che il monitor funziona ottimamente sia con schede grafiche NVIDIA che AMD.

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HDR, connettività e regolazioni ergonomiche

Oltre alla frequenza di aggiornamento, il monitor gaming da 1.100 Hz di Samsung include alcune funzioni che ne ampliano l’utilità anche al di fuori delle sessioni competitive pure.

La certificazione HDR10+ Gaming garantisce una gamma dinamica elevata ottimizzata specificamente per i videogiochi, con colori più profondi e contrasti più marcati rispetto a un pannello SDR standard. La funzione Black Equalizer è invece pensata per migliorare la visibilità nelle scene scure: permette di schiarire le zone d’ombra senza sovraesporre le aree già illuminate, un vantaggio tattico reale nei titoli in cui i nemici si nascondono negli angoli bui.

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Sul fronte della connettività, la dotazione è moderna e completa:

Una porta DisplayPort 2.1 — indispensabile per sfruttare la banda necessaria a 1.100 Hz

— indispensabile per sfruttare la banda necessaria a 1.100 Hz Due porte HDMI 2.1 — compatibili con le console di ultima generazione

Lo stand è completamente regolabile: supporta swivel (rotazione orizzontale), tilt (inclinazione), pivot (rotazione verticale a 90°) e regolazione in altezza. Dettagli che sembrano secondari ma che, nelle lunghe sessioni di gioco, fanno una differenza concreta sulla postura.

Prezzo e disponibilità: quando e quanto costa

Samsung ha fissato il prezzo di lancio a $899,99. L’Odyssey G6 sarà disponibile nei negozi statunitensi a partire da dicembre 2026. Per il mercato europeo e italiano, Samsung non ha ancora comunicato date e prezzi ufficiali convertiti, ma considerando la disponibilità USA imminente, l’arrivo nel Vecchio Continente dovrebbe seguire a breve.

Vale la pena sapere che $899,99 per un monitor gaming da 1.100 Hz è un prezzo che posiziona il prodotto chiaramente nel segmento professionale e semi-professionale. Non è uno schermo per tutti, ma per chi gioca a livello competitivo — o aspira a farlo — il valore tecnologico è difficile da ignorare. Per approfondire le specifiche ufficiali, il comunicato stampa integrale è disponibile sul Samsung Global Newsroom.

Se stai valutando un upgrade del tuo setup, tieni d’occhio i prossimi annunci di Samsung per l’Europa: il Dual Mode, la compatibilità universale con GPU NVIDIA e AMD e la dotazione di porte di ultima generazione rendono l’Odyssey G6 uno schermo che difficilmente invecchierà in fretta, anche a fronte di un investimento iniziale importante.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.