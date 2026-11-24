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Se stai cercando un monitor gaming da 500 Hz o stai valutando se spingerti fino a frequenze ancora più estreme, hai probabilmente già incontrato numeri che fino a pochi anni fa sembravano fantascienza. Oggi il mercato dei monitor ad altissimo refresh rate è in piena ebollizione: si parla di 500 Hz, di prototipi oltre quella soglia, e persino di display che puntano a superare i 1.000 Hz. Ma la domanda che vale davvero la pena farsi è una sola: a chi serve tutto questo?

Cos’è il refresh rate e perché conta nel gaming

Il refresh rate — in italiano “frequenza di aggiornamento” — indica quante volte al secondo un monitor rinnova l’immagine sullo schermo. Un display da 60 Hz aggiorna l’immagine 60 volte ogni secondo; uno da 500 Hz lo fa 500 volte. In teoria, più alto è questo numero, più fluida e reattiva appare l’immagine in movimento.

In pratica, il beneficio si percepisce soprattutto in due situazioni: i movimenti rapidi della telecamera nei giochi frenetici e la latenza visiva, cioè il tempo che passa tra l’input del mouse o del controller e la risposta visibile sullo schermo. Per chi gioca in modo casual o su titoli narrativi, la differenza tra 60 Hz e 144 Hz è enorme. Quella tra 240 Hz e 500 Hz è già molto più sottile.

Il salto da 240 a 500 Hz: vale davvero la pena?

Qui la risposta è meno entusiasmante di quanto i produttori vorrebbero farti credere. Il vantaggio reale del passaggio da 240-360 Hz a 500 Hz è marginale per la stragrande maggioranza dei giocatori. Non è un’opinione: è il punto su cui concordano le analisi tecniche più approfondite del settore.

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Il motivo è fisiologico prima ancora che tecnico. L’occhio umano ha dei limiti nella percezione del movimento, e la capacità di distinguere differenze tra frame aggiornati con frequenze così elevate dipende da fattori come la luminosità, il contesto visivo e, soprattutto, l’allenamento. Solo i giocatori professionisti di esport altamente competitivi — quelli che giocano a titoli come sparatutto in prima persona ad altissimo livello competitivo — possono effettivamente sfruttare i 500 Hz in modo significativo. Per tutti gli altri, il punto ottimale rimane tra i 144 e i 240 Hz.

Questo non significa che i monitor da 500 Hz siano inutili. Significa che il loro pubblico è molto più ristretto di quanto le campagne marketing tendano a suggerire.

I limiti tecnici che frenano la corsa ai 500 Hz e oltre

C’è un altro aspetto che spesso viene trascurato nelle discussioni sui monitor ultra-veloci: i colli di bottiglia hardware che si creano a queste frequenze. Raggiungere 500 Hz su un monitor non è solo una questione di pannello: serve che l’intera catena — scheda video, connessione, driver — sia in grado di generare e trasmettere abbastanza frame al secondo.

Lo standard HDMI 2.1, pur essendo attualmente il più diffuso per le connessioni ad alta velocità, presenta limitazioni di banda che rendono difficile sostenere risoluzioni elevate a frequenze così alte. Non a caso, alcuni produttori hanno dovuto ricorrere a interfacce alternative come eDP (Embedded DisplayPort, una connessione tipicamente usata nei laptop) per superare la soglia dei 500 Hz nei prototipi. È proprio quello che ha fatto BOE, uno dei principali produttori di pannelli, riuscendo a superare i 500 Hz in laboratorio grazie a questa soluzione, aggirando i limiti di banda delle connessioni consumer standard.

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Il punto fondamentale è che non basta avere un monitor da 500 Hz: serve anche una scheda grafica capace di generare 500 frame al secondo nel gioco che stai usando, alla risoluzione che hai scelto. E questo, per la maggior parte dei titoli moderni con grafica elaborata, è praticamente impossibile anche con l’hardware più potente disponibile oggi.

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Monitor da 500 Hz e oltre: per chi ha senso comprarli

Detto tutto questo, ha ancora senso guardare a questi monitor? Sì, ma con aspettative calibrate. Ecco i profili per cui un monitor gaming da 500 Hz può avere senso concreto:

Giocatori professionisti di esport che competono in tornei ufficiali su titoli come sparatutto tattici o battle royale ad alta velocità.

che competono in tornei ufficiali su titoli come sparatutto tattici o battle royale ad alta velocità. Chi gioca principalmente a titoli leggeri dal punto di vista grafico — quelli in cui è effettivamente possibile raggiungere frame rate elevatissimi.

Appassionati che vogliono l’hardware più avanzato disponibile sul mercato, indipendentemente dal ritorno pratico.

Streamer o content creator che vogliono mostrare le ultime tecnologie al proprio pubblico.

Per tutti gli altri — e parliamo della grande maggioranza dei gamer — un buon monitor da 144 o 240 Hz con tecnologia OLED o IPS di qualità offre un’esperienza visiva eccellente a un prezzo molto più accessibile. La qualità del pannello, la fedeltà cromatica, il tempo di risposta e la luminosità contano spesso più del semplice numero di Hz.

Cosa aspettarsi dalla prossima generazione di display gaming

La corsa al refresh rate non si fermerà a breve. I produttori stanno investendo in pannelli sempre più veloci, e le connessioni di nuova generazione — come le evoluzioni di DisplayPort e le varianti ad alta banda di HDMI — puntano proprio a eliminare i colli di bottiglia attuali. Nel frattempo, tecnologie come il motion blur reduction (riduzione della sfocatura in movimento) e il variable refresh rate continuano a migliorare l’esperienza anche su display a frequenze più moderate.

Vale la pena tenere d’occhio l’evoluzione delle GPU: solo quando le schede grafiche consumer riusciranno a generare centinaia di frame al secondo su titoli graficamente impegnativi, i monitor da 500 Hz e oltre avranno un senso diffuso. Per approfondire la tecnologia alla base del refresh rate e capire come scegliere il monitor giusto per il tuo setup, puoi consultare la guida ufficiale di ViewSonic sul refresh rate nel gaming, che offre una panoramica tecnica chiara e aggiornata.

Se stai per acquistare un nuovo monitor, il consiglio pratico è questo: definisci prima i giochi che usi di più e controlla i frame rate che riesci realmente a ottenere con la tua scheda grafica. Se arrivi a malapena a 144 FPS nei tuoi titoli preferiti, un monitor da 500 Hz non ti darà nulla in più rispetto a uno da 165 Hz — ma ti costerà molto di più. Investi la differenza in un pannello con colori migliori o in un monitor più grande: lo noterai ogni giorno, non solo nelle sessioni competitive.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.