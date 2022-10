Monitor gaming LG 32 pollici ad un PREZZO ASSURDO

Amazon ha messo in vendita scontato con le Offerte Esclusive Prime il monitor LG 32GQ850, un display da gaming veramente molto interessante e performante, adatto a chiunque cerchi un monitor di alto livello e che gli permetta non riuscire a vedere nitidamente qualunque gioco, e può essere acquistato al prezzo di 699,99€.

Grazie alle dimensioni di questo monitor LG e alla sua tecnologia interna, riuscirete a godervi a pieno qualunque titolo voi vorrete giocare, rimanendo comunque sempre molto fluido in qualunque circostanza. Non avrete problemi neanche nelle scene d’azione più caotiche o piene di effetti speciali e vfx, sarà una goduria per gli occhi.

Il monitor arriva fino alla risoluzione di 2k (2560 x 1440), decisamente più che sufficiente a mostrare tutte le bellezze grafiche di giochi magari più esplorativi e che basano il proprio gameplay sull’immersività, anche visiva, che il motore grafico può dare, come magari un Cyberpunk 2077.

Infine il refresh rate di 260 Hz, oltre ovviamente alla qualità che il marchio LG garantisce, vi permetteranno una fluidità di immagini e video che difficilmente ritroverete a questo prezzo così interessante. E voi siete rimasti intrigati quanto noi da questo sconto?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.