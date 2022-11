Monitor Gaming Msi Optix G241V E2 a meno di 135 euro su Amazon

È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo esaminato un eccellente monitor Full HD da 24 pollici per le persone che cercano di risparmiare denaro e ottenere un display di qualità a basso costo. Il nuovo MSI OPTIX G241V è il candidato perfetto, e lo puoi acquistare ora su Amazon a soli 131,99€ invece di 179,00€.

Nonostante sia un display per giocatori casual, questo monitor ha sottili cornici su 3 lati e un design premium. È dotato di un supporto semitriangolare con un motivo nero opaco e da la possibilitò di inclinare l’angolazione del supporto. Guardando la parte posteriore del monitor, possiamo vedere che supporta VESA, il che è un grande vantaggio se vuoi montarlo a parete.

Per quanto riguarda i connettori, è ancora nello standard per la sua fascia di prezzo, infatti troviamo 1 Display Port (1.2a), una porta HDMI (1.4) e un’uscita per le cuffie.

È una decisione davvero rara utilizzare un pannello IPS per un monitor in questa fascia di prezzo che è classificato da alcuni come incentrato sul gioco. Il pannello IPS offrirà una migliore precisione del colore e angoli di visualizzazione, ma costerà anche di più e avrà un tempo di risposta più lungo rispetto ad altri pannelli.

A causa della maggiore precisione del colore che offre, questo pannello è un must per le persone che lavorano con programmi di grafica. Tuttavia, a causa dei difetti citati in precedenza, questo pannello non è la scelta migliore per un display da gioco. Quando il produttore sceglie di utilizzare la tecnologia IPS veloce, come visto nel Dell S2522HG, il problema del tempo di risposta elevato di questo pannello viene risolto, ma al contrario costa un po’ più del solito.

Questo monitor ha una frequenza di aggiornamento di 75 Hz, che sicuramente non è adatta per i giochi competitivi. Tuttavia, 75 Hz è più comune per i display casual poiché fornisce un po’ più di fluidità rispetto a 60 Hz. Approfitta ora dello sconto del 26% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.