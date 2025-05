Monitor gaming Samsung Odyssey da 27": oggi lo porti a casa a 150€ in meno

Non perdere l’occasione di portarti a casa il monitor gaming Samsung Odyssey G5 a un prezzo davvero imbattibile. Questo straordinario display da 27 pollici è disponibile su Amazon a soli 249,99€, con uno sconto del 37% rispetto al prezzo di listino. Approfitta subito di questa offerta imperdibile!

Monitor Samsung Odissey: le caratteristiche tecniche

Il Samsung Odyssey G5 è il compagno ideale per chi cerca un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente. Con una risoluzione QHD (2560×1440) e un pannello IPS, garantisce immagini nitide e colori vividi. Il refresh rate di ben 180Hz e il tempo di risposta di 1ms lo rendono perfetto per i gamer più esigenti, eliminando qualsiasi ritardo o sfocatura nei momenti di azione più intensa.

La tecnologia AMD FreeSync e Adaptive Sync integrata assicura una sincronizzazione impeccabile tra scheda grafica e monitor, eliminando problemi come tearing e stuttering. Inoltre, il supporto HDR400 regala una gamma cromatica ampia e dettagli incredibili, rendendo ogni scena ancora più realistica e immersiva.

Non solo prestazioni: il Samsung Odyssey G5 si distingue anche per il suo design ergonomico. Il supporto regolabile in altezza e la funzione pivot offrono il massimo comfort anche durante le lunghe sessioni di gioco. La tecnologia Flicker Free, inoltre, riduce l’affaticamento visivo, rendendolo perfetto per chi trascorre molte ore davanti allo schermo.

Per quanto riguarda la connettività, questo monitor è dotato di tutto ciò che serve: porta HDMI, DisplayPort e ingresso audio. Nella confezione sono inclusi un cavo di alimentazione, un cavo HDMI e un cavo DisplayPort, per iniziare subito a utilizzarlo senza preoccupazioni.

Per finire, il dispositivo si adattan perfettamente a qualsiasi setup. È un prodotto pensato per soddisfare le esigenze dei gamer moderni, combinando tecnologia avanzata, design raffinato e un prezzo estremamente competitivo.

Se stai cercando un monitor gaming che unisca prestazioni di alto livello e un prezzo accessibile, il Samsung Odyssey G5 è la scelta perfetta. Non lasciarti sfuggire questa occasione: acquistalo subito su Amazon a soli 249 euro con uno sconto del 37% e goditi un’esperienza di gioco senza compromessi!

