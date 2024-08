Monitor Gaming Samsung Odyssey OLED G8: Super Premium e Super Scontato!

Immergiti in un’esperienza di gioco senza precedenti con il Samsung Odyssey OLED G8. Il suo ampio pannello curvo e la risoluzione WQHD ti fanno sentire al centro dell’azione. E ora, grazie allo sconto del 44% su Amazon, il prezzo salato del monitor diventa decisamente più abbordabile: da 1349 euro passa a 740 euro, quasi metà prezzo! Samsung Odyssey OLED G8 impossibile comprarlo ad un prezzo più basso, questa offerta Amazon è assolutamente da non perdere!

Il cuore del monitor è il suo pannello OLED con un rapporto di aspetto di 21:9, in grado di offrire una qualità dell’immagine superiore rispetto ai tradizionali pannelli LCD, grazie anche al supporto al HDR10+. La curvatura del pannello, con un raggio di curvatura di 1800R, crea un effetto di immersione totale, avvolgendo lo spettatore e aumentando il senso di profondità.

Con l’avanzato processore Neo Quantum, ogni fotogramma del pannello OLED viene analizzato e ottimizzato in tempo reale per ottenere il massimo livello di qualità. Colori, sfumature e contrasto si uniscono per restituire le immagini più luminose e brillanti di sempre.

Per quanto riguarda le prestazioni, il Samsung Odyssey OLED G8 non delude. La frequenza di aggiornamento di 175 Hz e il tempo di risposta di 0,03 ms assicurano un’immagine fluida e priva di tearing, anche nelle scene più frenetiche. Inoltre, la compatibilità con le tecnologie AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-Sync garantisce una sincronizzazione perfetta tra monitor e scheda grafica, eliminando così il fastidioso stuttering.

Connessioni al top poi con con una porta USB di tipo C grazie alla quale è possibile ricaricare, trasmettere dati e persino inviare segnali tra dispositivi con una sola connessione.

Samsung Odyssey OLED G8 impossibile comprarlo ad un prezzo più basso, questa offerta Amazon è assolutamente da non perdere!

MENO 44% su Amazon: da 1349 euro passa a 740 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.