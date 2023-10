Monitor HP: ecco il prezzo BOMBA di Amazon

Nel corso della pandemia i costi della componentistica per PC sono lievitati alle stelle, raggiungendo prezzi davvero folli: fortunatamente la situazione si è risolta e ad oggi è facile acquistare un PC anche stando sotto il migliaio di euro. Quando ci ritroviamo ad assemblare un nuovo PC ex-novo, sicuramente il monitor è una delle prime componenti a cui pensiamo. Proprio alla luce di questo, Amazon ha ben pensato di proporti il monitor HP V22ve G5 in offerta al sensazionale prezzo di soli 79 euro, con ben il 43% di sconto rispetto al prezzo di listino originariamente proposto dalla compagnia produttrice, HP.

Monitor HP: il meglio per il tuo PC

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon parliamo di un display con diagonale di 22 pollici e risoluzione Full HD, che ti permette di godere di ogni dettaglio, soprattutto se stai guardando un film o una serie TV sulle principali piattaforme di streaming come Netflix o Amazon Prime Video.

Molto apprezzati i 200 nits di luminosità, grazie ai quali riuscirai a visualizzare interamente il monitor anche in condizioni di estrema luminosità, come può benissimo accadere in estate nei mesi più soleggiati e pieni di luce solare. Il monitor presenta inoltre la tecnologia Low Blue Light che ti permette di ridurre sensibilmente l’affaticamento visivo causato dalla luce blu emessa dal monitor, riuscendo a far riposare tranquillamente i tuoi occhi.

Davvero sensazionale anche il tempo di risposta del monitor, pari a soli 5 millisecondi: questo è un parametro davvero fondamentale soprattutto nel caso in cui tu abbia necessità di utilizzarlo per il gaming, dove un input lag ridotto al minimo è un requisito pressoché fondamentale per portare a casa la vittoria nei giochi in multiplayer online, come nel caso di Call of Duty o Battlefield.

Insomma, a poco meno di 80 euro hai la possibilità di portarti a casa un monitor dall’altissima definizione, grazie al quale potrai lavorare, vedere film e serie TV e giocare ai tuoi videogiochi preferiti del momento: ecco solo alcuni dei tantissimi motivi per cui ci sentiamo di consigliarti questo monitor HP V22ve G5 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

