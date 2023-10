Monitor HP V22ve G5, un CAPOLAVORO di alta qualità al prezzo di un GIOCATTOLO (79€)

Se stai cercando un monitor di alta qualità che offra prestazioni eccellenti e massima comodità, l’HP V22ve G5 è la scelta ideale. Questo monitor da 22″ è stato progettato per offrire un’esperienza visiva eccezionale, sia che tu stia lavorando, guardando film o giocando. Un piccolo gioiello che oggi ti costa davvero una miseria, ovvero appena 79€! Proprio così, un dispositivo di questo livello di qualità a un prezzo da giocattolo. Le spedizioni sono gratis via Prime.

Qualità dell’immagine straordinaria a prezzo irrisorio

L’HP V22ve G5 offre un display Full HD con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel. Grazie al pannello VA, puoi godere di colori vividi e dettagli nitidi da ogni angolazione. Il pannello antiriflesso riduce al minimo i riflessi indesiderati, offrendoti un’immagine chiara e priva di distrazioni. Con una frequenza di aggiornamento di 75Hz e un tempo di risposta di 5 ms, questo monitor è ideale sia per il lavoro che per il gioco.

Il monitor supporta anche la tecnologia AMD FreeSync, che elimina l’effetto “screen tearing” e offre un’esperienza di gioco più fluida.Questo monitor è progettato per adattarsi alle tue esigenze. È reclinabile, consentendoti di regolarlo per trovare l’angolo di visione perfetto. La compatibilità con il montaggio VESA 10×10 cm ti consente di montarlo su supporti o bracci regolabili per risparmiare spazio sulla scrivania.

L’HP V22ve G5 è dotato di una modalità Low Blue Light che riduce l’emissione di luce blu dannosa, proteggendo i tuoi occhi durante lunghe sessioni di utilizzo. Questo monitor è perfetto per il lavoro prolungato o per le maratone di gioco.

Con le opzioni di connettività VGA e HDMI 1.4, puoi collegare facilmente il tuo PC, laptop, console di gioco o altri dispositivi. È tutto progettato per garantire una configurazione senza sforzo e un’esperienza utente fluida e a un prezzo davvero irrisorio: appena 79€ con le spedizioni rapide e gratuite di Prime.

