MONITOR KOORUI: ecco il prezzo STRACCIATO di Amazon

Dopo anni e anni di difficoltà dovute essenzialmente alla pandemia, finalmente il costo della componentistica per PC è tornato a valori normali, praticamente alla portata di tutti. Quando ci ritroviamo ad assemblare un PC ex novo, una delle prime componenti a cui pensiamo dopo il processore e la scheda video è senz’ombra di dubbio il monitor, che deve garantire delle ottime prestazioni sia a scopo professionale che, eventualmente, per il gaming. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti il monitor KOORUI in offerta al sensazionale prezzo di soli 119 euro, con un ottimo sconto dell’8% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso KOORUI.

Monitor KOORUI: perfetto per ogni tua esigenza

Partiamo prima di tutto da uno dei punti di forza alla base di questo monitor, rappresentato dalla diagonale da 27 pollici e risoluzione Full HD, con cui potrai tenere tutti i tuoi progetti di lavoro sotto controllo. Grazie alla frequenza d’aggiornamento pari a 75 Hz, poi, avrai una dinamicità e fluidità mai viste prima su un monitor del genere. L’elevata definizione ti consente di guardare anche film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+, AppleTV+ e via dicendo. La visione è davvero eccezionale con ben 16.7 milioni di colori a disposizione, che riescono a restituire uno scenario davvero realistico.

Un’altra caratteristica davvero molto interessante è la natura curva del monitor, con curvatura a 1800 gradi R, che ti permette il massimo del coinvolgimento possibile. La tecnologia del monitor permette di salvaguardare i tuoi occhi dall’affaticamento visivo, anche dopo ore e ore di utilizzo prolungato.

Il monitor può essere inoltre inclinato a tuo piacimento, raggiungendo un’inclinazione posteriore di 15 gradi e un’inclinazione anteriore di 5 gradi, in modo da adattarsi perfettamente alle tue esigenze del momento.

Grazie alle porte HDMI avrai la possibilità di collegare le tue console di nuova generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X, riuscendo a godere dei videogiochi del momento.

In definitiva a poco più di 110 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori monitor attualmente in circolazione, con cui potrai svolgere ogni tipo di attività che preferisci: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo monitor KOORUI in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.