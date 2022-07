Monitor Lenovo G24e-20 da 23.8" con AMD Freesync a meno di 180 euro su Amazon!

Con il Lenovo G24e-20, domina ogni gioco con straordinaria facilità. Lo schermo da 23,8 pollici Full HD e il display NearEdgeless VA offre una nitidezza straordinaria, offrendoti un vantaggio rapido ogni volta che sei coinvolto in giochi frenetici. Puoi acquistarlo su Amazon a soli 179,00€ invece di 229,00€.

Gli utenti che lo acquistano potranno accedere alla tecnologia AMD FreeSync Premium, arrivando ad una frequenza di aggiornamento di 100 Hz che si può overcloccare a 120 Hz. Inoltre grazie allo standard MPRT riuscirai ad arrivare ad un tempo di risposta super veloce di 1 ms, eliminando virtualmente lo screen tearing e il ritardo di input.

Inoltre, con una gamma di colori sRGB del 95% e un rapporto di contrasto di 3000:1, puoi goderti prestazioni cromatiche senza compromessi: ottimo quindi sia per il gaming che per l’intrattenimento. Presente anche la tecnologia Natural Low Blue Light protegge i tuoi occhi mantenendo i colori accurati. Non c’è distorsione del colore, a differenza della soluzione software a bassa luce blu che fa apparire l’immagine giallastra. L’esclusivo software Lenovo Artery abilita strumenti e impostazioni di gioco avanzati per ottimizzare la tua esperienza. Inoltre, lo schermo permette di essere regolato in altezza ed inclinazione in base alle tue esigenze.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.