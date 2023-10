Monitor LG 4K da 27 pollici: lo sconto da non PERDERE!

Nel vasto mondo dei monitor, LG si è sempre distinta per e la qualità e l’affidabilità dei suoi prodotti. In particolare, il monitor LG 27UL500P da 27 pollici con risoluzione 4K è uno di quei prodotti che moltissimi professionisti e non dovrebbero acquistare per la propria postazione. Con lo sconto di oggi del 20% su Amazon, offre una qualità senza paragoni al prezzo di 199,99€.

Il monitor 4k perfetto per la propria scrivania

La straordinaria risoluzione di 3840 x 2160 pixel del monitor LG 4K 27UL500P ti garantisce immagini nitide e dettagliate, arricchite da una gamma di 1.07 miliardi di colori e una copertura sRGB del 98%. Grazie al pannello IPS, godrai di angoli di visione estesi, garantendo un’esperienza visiva eccellente da ogni prospettiva. La funzione HDR 10 (High Dynamic Range) eleva ulteriormente la qualità dell’immagine, offrendo luminosità e contrasto ottimizzati.

Il design è molto pulito e piacerà sicuramente sia agli amanti Apple che agli utenti Windows e Linux. Il trattamento opaco del dispositivo è davvero ottimo ed evita i riflessi causati da eventuali luci dirette verso lo schermo.

LG non ha solo pensato alla qualità visiva. La tecnologia Flicker Safe e il filtro di luce blu assicurano un comfort visivo per lunghi periodi di utilizzo, riducendo l’affaticamento degli occhi. Le funzioni come Black Stabilizer e Dynamic Action Sync (DAS) garantiscono, invece, un’esperienza di gioco soddisfacente. Sicuramente però, questo è il monitor giusto per il lavoro più che per il gioco.

L’aggiunta di funzioni come Screen Split e Reader Mode amplifica la versatilità del monitor, rendendolo ideale in moltissimi contesti.

In termini di connettività, il 27UL500P è dotato di 2 porte HDMI 2.0 e una Display Port 1.4. La sua struttura sottile e il design elegante lo rendono facilmente montabile a parete, grazie all’attacco VESA 100×100, o utilizzabile con il suo stand regolabile in inclinazione.

Non perdere l’opportunità di portare a casa un gioiello per la tua scrivania. Con il 20% di sconto su Amazon, il monitor LG 4K 27UL500P è ora disponibile a soli 199,99€. Prezzo incredibile per chi cerca un equilibrio tra qualità, prestazioni e prezzo.

