Monitor LG in offerta ad un prezzo INCREDIBILE su Amazon

Quando assembliamo un nuovo PC, soprattutto ora che la pandemia è finita e i costi si sono notevolmente abbassati, abbiamo la necessità di scegliere un buon monitor che riesca a “tenere a bada” e gestire tutta la potenza di ciò che realizziamo, garantendo un’ottima fedeltà di riproduzione. È proprio a questo che ha recentemente pensato Amazon proponendoti il monitor LG 24GN65R in offerta all’incredibile prezzo di soli 129 euro, con un buon sconto di 20 euro rispetto al prezzo di listino originariamente suggerito dalla stessa LG.

Il monitor perfetto

Il display da 24 pollici con tecnologia HDR restituisce un’immagine senza eguali, fedele al massimo, l’ideale per giocare ai tuoi videogiochi preferiti. I tempi di risposta in questo caso sono davvero ridotti al minimo, con un solo millisecondo: ciò garantisce un input lag minimo, che risulta fondamentale soprattutto quando giochi a sparatutto in prima persona come per esempio Call of Duty e Battlefield, in cui i tempi di risposta e la celerità di reazione sono tutto.

Assieme a questo troviamo poi una frequenza d’aggiornamento pari a 144 Hz, che ti garantisce un’immagine fluida e senza il minimo scatto o rallentamento di sorta. La tecnologia IPS permette poi di avere una visione ottimale da diverse angolazioni, con ben 16.7 milioni di colori.

Un’altra caratteristica molto interessante consiste poi nella possibilità di regolare il monitor in altezza completamente a tua discrezione, oltre all’inclinazione e il pivot, in modo tale da assicurarsi un’esperienza videoludica senza precedenti. Il monitor è poi dotato di 2 ingressi HDMI: hai dunque la possibilità di connettere anche le tue console di nuova generazione senza problemi, come ad esempio PlayStation 5 o Xbox Series X.

In definitiva, con poco più di 100 euro hai la possibilità di portarti a casa un monitor da gaming (e non solo) dalle prestazioni sbalorditive, in grado di far impallidire anche la migliore delle TV attualmente esistenti sul mercato, garantendoti un’esperienza visiva senza eguali: ecco perché ti suggeriamo l’acquisto di questo monitor LG in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, prima che le scorte vadano completamente esaurite da un momento all’altro.

