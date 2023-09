Monitor LG in offerta su Amazon: PERFETTO per il gaming

Al giorno d’oggi fortunatamente il pericolo della pandemia è praticamente passato, e con essa i vertiginosi rialzi a cui avevamo assistito a livello delle componenti dei PC, che talvolta erano proprio introvabili. Quando pensiamo ad assemblare un nuovo PC, una delle prime cose a cui pensiamo è senz’ombra di dubbio il monitor, che deve ovviamente garantire delle prestazioni eccellenti soprattutto se si usa a scopo gaming. Proprio sulla base di questa necessità oggi Amazon ha deciso di proporti il monitor LG UltraGear (modello 27GR75Q) in offerta all’incredibile prezzo di soli 250 euro, con un ottimo sconto del 34% rispetto al prezzo originariamente proposto dalla stessa compagnia produttrice.

Il monitor LG definitivo

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon troviamo un display da ben 27 pollici, che è praticamente perfetto per videogiocare: grazie ad esso riuscirai a scorgere ogni dettaglio possibile all’interno dei tuoi videogiochi del momento. Tutto questo è favorito anche dall’incredibile risoluzione Quad HD (a 1440p, per intenderci) che è di gran lunga migliore di una semplice risoluzione Full HD, e può tornare molto utile anche nel caso in cui tu guardi serie TV o film sulle principali piattaforme di streaming.

Eccellenti anche i tempi di risposta, che in questo caso si attestano a un solo millisecondo, riuscendo così ad essere super reattivo: questo è un parametro fondamentale soprattutto nel caso in cui giochi agli sparatutto in prima persona del calibro di Call of Duty o Battledfield, in cui bisogna agire immediatamente per portare a termine la partita vincendo. Ottima anche la frequenza d’aggiornamento a 165 Hz, grazie al quale avrai una resa visiva fluida e dinamica come non mai.

Il monitor dispone anche di due ingressi HDMI, grazie ai quali potrai collegare anche le tue console di nuova generazione, come per esempio PlayStation 5 e Xbox Series X, e iniziare a giocare anche in questo caso senza problemi.

Insomma, ad un prezzo del genere hai la possibilità di portarti a casa un monitor dalle prestazioni davvero eccellenti, soprattutto nel caso in cui tu sia un videogiocatore appassionato: ecco perché ti suggeriamo fortemente di acquistare il monitor LG UltraGear in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è limitata e potrebbe dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.