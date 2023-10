Ecco il monitor MSI da 27 pollici perfetto per l'ufficio in SCONTO!

Si in cerca del monitor perfetto da posizionare sulla tua scrivania? Eccolo qui: oggi è in promo il monitor MSI 27 pollici con risoluzione QHD a soli 249,99€ grazie al ribasso Amazon del 15%. Segni particolari? USB-C Power Delivery da ben 65 W!

Il monitor intelligente per persone smart: ecco l’MSI da 27 pollici!

Il titolo qui sopra riassume perfettamente quello che effettivamente è questo prodotto. Parliamo di un monitor da ben 27 pollici, con risoluzione QHD che, non solo offre una definizione davvero elevata, ma è in grado di soddisfare le esigenze dei clienti più attenti ai dettagli.

Tra le funzionalità di spicco citiamo la presenza della porta USB-C che non solo è utile per collegare il dispositivo al notebook da utilizzare, ma lo alimenta grazie alla compatibilità con il Power Delivery fino a 65 W.

Oltre questo, il monitor integra una coppia di speaker stereo ottimi per la multimedialità quotidiana.

Lo stand integrato è perfetto per posizionare il monitor sulla propria scrivania e garantisce un angolo di visione ottimale.

Il display è inoltre compatibile con lo standard VESA. Per questo, i più smanettoni, potranno utilizzarlo anche in verticale. Ovviamente il trattamento antiriflesso garantisce una visione ottima anche in ambienti molto luminosi e, soprattutto, contribuisce ad evitare che i propri occhi si affatichino troppo.

Considerando le dimensioni, le caratteristiche tecniche e il prezzo, senza dubbio questo è uno dei monitor migliori sul mercato in rapporto qualità/prezzo. Se state cercando un nuovo device da posizionare sulla vostra scrivania, lo avete decisamente trovato.

Come detto, il punto di forza di questo dispositivo sono le caratteristiche tecniche, ma anche e soprattutto il prezzo. Il monitor MSI 27 Pollici QHD è infatti in sconto Amazon del 15% e oggi costa solo 249,99€. Non fatevi scappare questa offerta d’oro!

