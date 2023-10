Monitor MSI da gaming: ecco il prezzo ASSURDO di Amazon

Dopo anni e anni di pandemia in cui la componentistica per PC ha raggiunto prezzi assurdi, finalmente la situazione è rientrata ad una situazione di normalità, e assemblare un nuovo PC è diventato quasi alla portata di tutti. Uno dei primi componenti a cui pensiamo quando assembliamo un nuovo PC ex novo è ovviamente il monitor, soprattutto se viene utilizzato per il gaming, in cui servono caratteristiche e funzionalità ben precise. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti il monitor MSI da gaming (modello G272QPF) in offerta al sensazionale prezzo di soli 259 euro, con un ottimo 30% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice, MSI.

Monitor MSI: il meglio per i videogiocatori

Partiamo col dire che si tratta di un ampissimo monitor con diagonale da ben 27 pollici e risoluzione 2K: grazie a queste due caratteristiche riuscirai a goderti al meglio ogni videogioco del momento, riuscendo ad apprezzare anche il più piccolo dettaglio presente all’interno di esso. Ottima anche la frequenza d’aggiornamento da 170 Hz, un parametro davvero fondamentale per assicurare la massima fluidità possibile, soprattutto nelle partite in multiplayer online. Molto buono in tal senso anche l’input lag ridotto al minimo, con tempo di risposta pari a 1 solo millisecondo, che ti permette di portarti a casa la vittoria ad ogni partita.

Grazie alla tecnologia Night Vision, poi, i tuoi occhi non saranno affaticati nemmeno dopo ore e ore di utilizzo: oltre a questo il monitor riceve costantemente nuovi firmware, che ne introducono funzionalità e ottimizzano ulteriormente le prestazioni.

Sarai super soddisfatto anche per la connettività di questo monitor, che presenta un’ingresso HDMI e Display Port: oltre al tuo PC potrai dunque collegare le tue console di ultima generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X, riuscendo a godere di un’esperienza visiva mai vista prima.

In definitiva a nemmeno 260 euro hai la possibilità di portarti a casa uno die migliori monitor da gaming attualmente presenti sul mercato, perfetto per le tue sessioni in multiplayer online ma non solo: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo monitor MSI da gaming (modello G272QPF) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che sintratta di un’offerta a tempo limitato e le scorte potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

