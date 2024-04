Monitor MSI Pro: l'offerta di Amazon è un AFFARONE

Hai voglia di acquistare un nuovo monitor per il tuo PC fresco d’assemblaggio senza spendere cifre folli? Non ti preoccupare, in questo caso Amazon fa proprio al caso tuo proponendoti l’ottimo monitor MSI PRO (modello 241X) in offerta al sensazionale prezzo di soli 79 euro, risparmiando ben 10 euro a confronto dell’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso MSI.

Monitor MSI Pro: una gioia per i tuoi occhi

La qualità dell’immagine è senz’ombra di dubbio una delle principali premesse alla base di questo splendido monitor, con un’ampissima gamma di colori che è in grado di restituire sempre un’immagine fotorealistica e verosimile, per qualsiasi contenuto. Tra le caratteristiche più apprezzate in questo caso troviamo uno schermo con diagonale da ben 23.8 pollici, che ti consente di seguire senza problemi i tuoi progetti lavorativi e tante altre attività collaterali. La risoluzione in Full HD ti consente infatti di godere al massimo di film e serie TV, in onda sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, AppleTV+ e tante altre ancora.

Nulla da eccepire anche per la frequenza d’aggiornamento da ben 75 Hz, che garantisce il massimo della dinamicità per ogni tipologia di contenuto trasmesso. Per non parlare del comfort garantito per gli occhi, grazie alla presenza dei filtri per la luce blu che permettono di ridurre sensibilmente l’affaticamento visivo che potrebbe insorgere dopo ore e ore di utilizzo continuo. Grazie al supporto VESA da ben 75 millimetri hai la possibilità di montarlo a parete o su braccio, a tua completa discrezione.

Le porte HDMI 1.4 presenti sul lato posteriore ti consentono di collegare le tue console di nuova generazione come PlayStation 5, Xbox Series X o Nintendo Switch, riuscendo a godere al massimo dei videogiochi del momento.

Ti bastano appena poco più di 70 euro per portarti a casa uno dei migliori monitor per PC attualmente in commercio, che ti consente di risaltare ogni tipologia di contenuto possibile senza compromessi: ecco perché ti consigliamo fortemente di acquistare questo monitor MSI PRO (modello 241X) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.